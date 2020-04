Si tornerà a giocare in Serie A oppure no? Una domanda alla quale non è ancora possibile dare una risposta sicura, perché a dettare i tempi della ripresa del torneo sarà inevitabilmente l'emergenza sanitaria. Ancora i numeri confermano che il peggio non è passato e che in ogni caso dovremo imparare a convivere con l'emergenza sanitaria. L'intenzione delle squadre è comunque chiara, si cercherà di tornare in campo non appena sarà possibile per completare il campionato iniziato. E decretare dunque la squadra vincitrice dello scudetto, quelle che andranno in Europa e quelle che invece saranno retrocesse in serie B.

Non è ancora certo se i club potranno tornare ad allenarsi già a partire dal prossimo 4 maggio e comunque si parlerebbe di allenamenti individuali. Per la ripresa di allenamenti in gruppo invece probabilmente potrebbero volerci un paio di settimane in più, ovvero il 18 maggio. E per questo motivo si starebbe pensando anche a nuove date per la ripartenza del massimo campionato italiano, perché in ogni caso la salute e la sicurezza degli atleti rimane in primo piano. A fare ipotesi in tal senso nelle scorse ore è stata SportMediaset.

Nuove date per la ripartenza della serie A?

Il campionato dunque rischia di slittare nuovamente e di ricominciare non più alla fine del mese di maggio. Come ha anche ipotizzato SportMediaset, infatti, adesso la nuova ipotesi per la serie A è quella di ricominciare nel mese di giugno. Il giorno 6, ad esempio, ma non è da escludere che si possa arrivare addirittura al 13. Impossibile ad ogni modo dare in questo momento delle date ben definite, con la situazione sanitaria che è in continua evoluzione.

Prima gli allenamenti, poi le partite, un passo alla volta.

Ad ogni modo il campionato di serie A andrebbe concluso comunque entro la fine del mese di luglio, quindi per i calciatori ci sarebbe un vero e proprio tour de force, con partite da giocare praticamente ogni tre giorni. Non bisogna infatti dimenticare che le giornate ancora da disputare sono dodici e che dunque il calendario sarebbe davvero molto compresso.

E poi ci sono anche le semifinali e la finale di Coppa Italia da disputare. Nell'eventualità dunque che si torni a giocare, le emozioni non mancherebbero di certo per gli appassionati di calcio.

Le coppe europee ad agosto

Successivamente si potrà pensare anche alla conclusione anche dei due tornei internazionali, ovvero la Champions League e l'Europa League. L'idea dell'Uefa è quella di far concludere questi due grandi appuntamenti calcistici nel mese di agosto e non è da escludere anche un nuovo format, magari con la disputa di una final four o di una final eight in una sola città europea, anche per evitare troppi spostamenti per le squadre.