Il Torino starebbe preparando una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. L'annata dei granata, infatti, è stata di gran lunga al di sotto delle aspettative. Dopo aver centrato la qualificazione in Europa League la scorsa estate, anche grazie all'esclusione del Milan per aver violato i paletti del fair play finanziario, ci si aspettava che anche quest'anno la squadra potesse competere per un piazzamento europeo. Invece, il club si è ritrovato perfino in lotta per non retrocedere, con Urbano Cairo costretto anche all'avvicendamento in panchina tra Walter Mazzarri e Moreno Longo.

Per rinforzarsi, il Toro starebbe guardando in casa Inter.

Torino su Pinamonti

Il primo obiettivo del Torino per la prossima estate sarebbe Andrea Pinamonti. Il giovane centravanti, classe 1999, è in forza al Genoa, acquistato l'estate scorsa ma l'Inter ha un diritto di recompra che, molto probabilmente, eserciterà e che ammonta a venti milioni di euro. La stagione per l'attaccante non è stata molto fortunata, condizionata anche dall'annata negativa dei grifoni, che si ritrovano al quartultimo posto con venticinque punti, alla pari con il Lecce terzultimo.

Solo due le reti messe a segno in questo campionato in venti presenze, con due assist, con il primo gol realizzato nella prima giornata contro la Roma. Anche in Coppa Italia sono due le reti messe a segno in due partite. A condizionare il rendimento, probabilmente, anche il grave infortunio subito da Kouamé, che ha terminato in anticipo il campionato. Pinamonti, nelle fila del Torino, potrebbe andare a sostituire Andrea Belotti, dato in uscita e accostato al Napoli nelle scorse settimane.

L'attaccante dell'Italia Under 21, però, non sarebbe l'unico obiettivo dei granata tra le fila dell'Inter.

Gli altri due obiettivi

Oltre a Pinamonti, il Torino avrebbe messo nel mirino due giocatori di proprietà dell'Inter. Uno è l'estremo difensore rumeno, Ionut Radu, attualmente in prestito al Parma. Il giocatore potrebbe arrivare per sostituire Salvatore Sirigu, finito nel mirino di Milan e Napoli per sostituire, in caso di cessione, rispettivamente Gianluigi Donnarumma e Alex Meret.

Il portiere ha dimostrato di poter essere affidabile con la maglia del Genoa e rappresenterebbe il rinforzo perfetto tra i pali anche in prospettiva futura.

Il terzo giocatore di proprietà nerazzurra finito sul taccuino del Toro è Federico Dimarco. Il laterale sinistro è stato ceduto a gennaio in prestito al Verona e avrebbe una valutazione tra i sette e i dieci milioni di euro. Una maxi operazione da quasi quaranta milioni di euro che potrebbe vedere il coinvolgimento nell'operazione di Armando Izzo, grande obiettivo dell'Inter per rinforzare la difesa nella prossima stagione. La sua valutazione è superiore ai trenta milioni di euro e con un maxi scambio verrebbero realizzate delle plusvalenze notevoli che aiuterebbero il bilancio di entrambe le società.