La Juventus, intorno alle 14:00 di oggi martedì 15 aprile, ha comunicato ufficialmente che Daniele Rugani e Blaise Matuidi sono definitivamente guariti dal Coronavirus. Già questa mattina, molti media ipotizzavano che il difensore toscano fosse vicino alla guarigione, mentre si pensava che per il centrocampista francese ci sarebbe voluto un po' più di tempo. Invece, anche Matuidi ha sconfitto il virus ed è risultato negativo al doppio tampone svolto in 24 ore. I media, però, ipotizzavano che anche Paulo Dybala fosse vicino alla guarigione, ma la Juventus su di lui non ha diramato nessuna comunicazione ufficiale.

Perciò Dybala resta in attesa di sapere se anche lui è riuscito ad avere la meglio sul virus.

I due giocatori della Juventus non sono più in isolamento

Lo scorso 11 marzo, la Juventus comunicava che Daniele Rugani era risultato positivo al Coronavirus. Oggi, finalmente è arrivata la bella notizia e il numero 24 juventino è guarito dal Covid - 19. Fortunatamente, anche Blaise Matuidi ha sconfitto il virus, come ha comunicato ufficialmente il club bianconero. Adesso entrambi i giocatori della Juventus non sono più sottoposti a regime di isolamento domestico.

Resta, invece , da capire come sta Paulo Dybala. Infatti, la Juventus su di lui non ha fornito nessun aggiornamento e dunque l'argentino resta in attesa di sapere qual è il suo stato di salute. Il numero 10 juventino rispetto ai due compagni di squadra ha accusato sintomi un po' più forti e soprattutto è risultato positivo al Covid - 19 il 21 marzo ovvero dieci giorni più tardi rispetto a Rugani. Quindi adesso non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte della Juventus sullo stato di salute di Dybala.

Il club, esattamente come ha fatto per Matuidi e Rugani, diramerà una nota ufficiale solo quando il numero 10 bianconero risulterà negativo al doppio tampone.

La Juventus aspetta di capire quando riprenderanno gli allenamenti

La Juventus, in questi giorni, è al lavoro per capire quando riprenderanno gli allenamenti. Infatti, il club bianconero è in attesa di sapere quali saranno le decisioni della lega di Serie A, della FIGC e del governo.

È possibile che i club italiani riprendano la preparazione il 4 maggio e che il campionato possa ripartire il 31 maggio. Nelle prossime ore, però, se ne saprà qualcosa di più e una volta che le istituzione avranno deciso il da farsi, la Juventus pianificherà la ripresa degli allenamenti. Inoltre, il club bianconero non ha ancora comunicato una data ufficiale per il rientro dei giocatori che sono all'estero. È possibile che i nove bianconeri che hanno lasciato l'Italia possano tornare a Torino entro la fine di questa settimana. Tutti questi giocatori, quando rientreranno dall'estero, dovranno mettersi in isolamento per 14 giorni come prevede il decreto del governo per le persone che arrivano da paesi stranieri.