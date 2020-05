Questa mattina si è tenuta, in videoconferenza, l’Assemblea della Lega di Serie A. I presidenti del club italiani si sono confrontati per capire se il campionato potrà ripartire. Nel corso di questa assemblea ha preso la parola anche il Presidente della Juventus Andrea Agnelli.

Il patron bianconero ha ribadito con forza qual è l’intenzione del suo club, spiegando che la Juventus vuole finire la stagione. Agnelli ha anche affermato che, se gli allenamenti riprenderanno a metà maggio e se il campionato ripartirà a giugno, ci saranno i tempi necessari per portare a termine la Serie A.

Parla Andrea Agnelli

In questi giorni, alcuni media hanno cercato di spiegare quale fosse la posizione della Juventus in merito alla ripresa del campionato. Proprio per non dare adito alle interpretazioni, ha deciso di intervenire direttamente Andrea Agnelli: “Non sono molto mediatico e preferisco il silenzio, questo può aver alimentato errate interpretazioni sulla volontà della Juventus”, ha spiegato il presidente bianconero, che poi ha aggiunto: "Io ribadisco con forza che la Juventus ha la ferma volontà di concludere la stagione 2019/2020".

Inoltre, come ha riportato “Tuttosport”, Agnelli nel corso del suo intervento in assemblea di Lega ha sottolineato che sussistono le tempistiche per rispettare le indicazioni dell’ECA e dell’Uefa e quindi per portare a termine la stagione. Dunque, la Juventus vuole tornare a giocare, come ha spiegato in modo molto chiaro il suo presidente.

Inoltre, Agnelli ha colto l’occasione per complimentarsi con il Presidente di Lega Paolo Dal Pino per l’ottimo lavoro che sta svolgendo.

Intanto i giocatori della Juventus continuano a mantenersi in forma

I giocatori della Juventus intanto in questi giorni stanno continuando ad allenarsi per mantenersi in forma. I bianconeri lavorano presso le loro abitazioni, in attesa di sapere se e quando potranno tornare alla Continassa.

Fra i calciatori che si stanno allenando per mantenersi in forma c’è Miralem Pjanic. Oggi, il numero 5 della Juventus ha lavorato nel giardino di casa sua e ha svolto una seduta piuttosto intensa.

Pjanic era uno dei giocatori che a marzo aveva deciso di andare all’estero, ma poi due settimane era rientrato a Torino. Il centrocampista della Juventus è quindi in isolamento nella sua abitazione torinese, in attesa che arrivi il via libera per poter tornare a lavorare alla Continassa.

Nei prossimi giorni, invece, dovrebbero rientrare anche gli altri giocatori che attualmente sono all’estero.