La ripartenza per il calcio italiano sembra sempre più lontana. Infatti, al momento, non ci sono certezze e le squadre di Serie A sono in attesa di capire quali siano le intenzioni del governo. Tra le tante squadre in attesa c'è anche la Juventus, che per ora ha deciso di non richiamare in Italia i giocatori che sono all'estero, proprio perché non c'è una data ufficiale per la ripresa degli allenamenti. Inoltre, nei giorni scorsi, anche Matthijs De Ligt ha voluto lasciare Torino ma, stando a quanto afferma Tuttosport, il difensore olandese dovrebbe rientrare già domenica 3 maggio.

Anche De Ligt torna in patria

Matthijs De Ligt, durante l'emergenza sanitaria ha deciso di rimanere a Torino insieme alla sua fidanzata Annekee Molenaar e ai loro due cani. L'olandese è rimasto in Italia fino a qualche giorno fa. Infatti, lunedì 27 aprile, il difensore della Juventus ha deciso di tornare in Olanda. De Ligt e la compagna non vedevano le rispettive famiglie da tre mesi e per questo motivo hanno scelto di andare ad Amsterdam. Ma il viaggio del difensore in Olanda dovrebbe essere piuttosto breve, visto che già nella giornata di domenica 3 aprile dovrebbe rientrare a Torino.

I giocatori della Juventus che sono all'estero sarebbero stati preallertati, visto che non è da escludere che il 18 maggio possa esserci la ripresa degli allenamenti. Al momento, la data non sarebbe stata confermata e per questo motivo la società bianconera non ha inviato nessuna convocazione ai 9 giocatori che sono all'estero. Non è da escludere che i vari Ronaldo, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Khedira, Szczesny e Rabiot possano seguire le orme di De Ligt e che possano rientrare tra domenica 3 e lunedì 4 maggio.

Anche in questo caso non ci sono certezze e bisognerà aspettare di capire come evolverà la questione legata alla ripresa degli allenamenti.

Higuain è un capitolo a parte

Tra i giocatori della Juventus che sono all'estero c'è anche Gonzalo Higuain. Ma lui merita un capitolo a parte visto che ancora non si conoscono le sue reali intenzioni in merito ad un possibile rientro in Italia. Il Pipita, qualche settimana fa, avrebbe mostrato diverse perplessità sulla possibilità di tornare a Torino.

Higuain teme il contagio e in più è preoccupato per le condizioni di salute di sua madre. Negli ultimi giorni, però, l'attaccante della Juventus si sarebbe rasserenato ed intenzionato a rispondere alla chiamata del club bianconero. Dunque, anche questa situazione andrà monitorata con attenzione visto che non ci sono certezze. Ma se Higuain decidesse di non rispondere alla chiamata della Juventus, rischierebbe di andare incontro ad una rescissione per inadempienze contrattuali.