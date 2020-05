Il 29 aprile il noto giornale sportivo 'El Chiringuito' aveva ufficializzato la quarta positività di Paulo Dybala al Coronavirus. Dopo quaranta giorni, secondo il sito spagnolo, la punta della Juventus non sarebbe ancora riuscita a sconfiggere il terribile virus che sta flagellando il mondo intero. Jose Prederol, presentatore de 'El Chiringuito', aveva anche confermato che attualmente il giocatore è in via di guarigione essendo la carica virale del Coronavirus sempre più bassa. A smentire però la positività di Paulo Dybala è stata la sua fidanzata Oriana Sabatini, utilizzando una nota emittente argentina.

'Paolo non è nuovamente positivo, aspettiamo esito del test'

"Paulo non è nuovamente positivo, stiamo aspettando l'esito del test". Sono queste le parole della modella argentina rivolte alla nota emittente argentina Canal 9. Oriana Sabatini ha poi aggiunto che Paulo debba affrontare ancora gli ultimi tamponi, dichiarando: "Ha da fare gli ultimi test e ovviamente non sappiamo da dove sono arrivate le notizie ma da noi non sono uscite". La modella ha poi aggiunto che qualsiasi annuncio ufficiale avverrà tramite i diretti interessati e non per terze parti, così come è stato quando è stata confermata la positività della coppia.

'A me è risultato negativo, non siamo ancora sicuri al 100%'

Oriana Sabatini ha poi confermato che attualmente lei risulta negativa ma ancora non c'è certezza ufficiale. Si aspettano i test per confermare il tutto. Ha poi dichiarato: "Non vogliamo parlare e ci confermeranno la notizia appena avranno informazioni. Siamo in attesa come gli altri". La positività della coppia, come è noto, fu ufficializzata via social dai diretti interessati il 21 marzo.

A 40 giorni dall'esito del primo tampone, i due sono pronti a ricevere le risposte degli ultimi test. La punta della Juventus ha raccontato, in una diretta Instagram, che i primi giorni sono stati complicati in quanto ha avuto difficoltà nella respirazione. Per quanto riguarda invece gli altri giocatori della Juventus risultati positivi (Rugani e Matuidi), gli ultimi tamponi effettuati hanno confermato che entrambi hanno superato l'infezione al Coronavirus.

Paulo Dybala e gli auguri a suo fratello Gustavo

Intanto Paulo Dybala, di recente, ha scritto un messaggio d'affetto su Instagram dedicato a suo fratello Gustavo, che ha compiuto gli anni il 29 aprile. Un post molto tenero ed emozionante quello della punta della Juventus. Ha infatti dichiarato: "Tanti auguri fratello, ti abbraccio sperando che tutto passi per tornare a vivere momenti come questi. Ti voglio tanto bene". L'argentino, dopo la positività al Coronavirus, è rimasto nella sua abitazione di Torino insieme alla sua fidanzata.