La Juventus, da qualche settimana, sta cercando di capire se e quando potrà riaprire le porte del suo centro sportivo. Al momento, non ci sono certezze sulla ripresa degli allenamenti e per questo motivo il club bianconero non ha ancora richiamato i giocatori che sono all'estero. Nei prossimi giorni, però, qualche calciatore dovrebbe fare il suo rientro a Torino. Infatti, stando a quanto afferma Sport Mediaset, Cristiano Ronaldo dovrebbe tornare in Italia nelle prossime ore. L'aereo privato di CR7 sarebbe pronto per riportare lui e la sua famiglia a Torino.

Infatti, il numero 7 della Juventus dovrebbe tornare sotto la Mole entro la fine del weekend.

CR7 dovrà stare 14 giorni in quarantena

Nelle prossime ore, Cristiano Ronaldo potrebbe fare il suo ritorno a Torino. CR7, infatti, starebbe pensando di rientrare in Italia visto che il 18 maggio potrebbe esserci la ripresa degli allenamenti. Al momento, non ci sono certezze sulla ripartenza del calcio, però, se nelle prossime settimane le porte del centro sportivo della Continassa dovessero riaprire, Ronaldo di certo vorrà varcarle per potersi allenare con i compagni.

Per questo motivo, l'attaccante della Juventus starebbe pensando di lasciare Madeira per rientrare a Torino entro il weekend. CR7, una volta sbarcato in Italia, dovrà stare in quarantena per 14 giorni come prevede il decreto del governo per le persone che rientrano dall'estero. Dunque, se Cristiano Ronaldo rientrasse entro il 3 maggio terminerebbe il suo isolamento giusto in tempo per un'eventuale ripresa il 18 maggio.

Adesso non resta che attendere di capire se anche gli altri giocatori che sono all'estero decideranno di tornare a Torino entro questo fine settimana oppure no. Al momento, oltre a CR7, sono all'estero anche De Ligt, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Khedira, Rabiot, Higuain e Szczesny. L'ultimo giocatore che ha lasciato l'Italia è il numero 4 bianconero che però dovrebbe rientrare domenica 3 maggio.

Sarri prepara la ripartenza

Quando si avrà una data ufficiale per la ripresa degli allenamenti bisognerà capire come le varie squadre riorganizzeranno il loro lavoro. In questo senso sta lavorando anche la Juventus, in modo particolare ci sta pensando Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è sempre rimasto a Torino e adesso sta cercando di capire come dovrà organizzare le nuove sedute. Infatti, probabilmente i giocatori dovranno svolgere delle sedute individuali nelle quali sarà importante mantenere le distanze di sicurezza. I calciatori, durante la quarantena, hanno sempre lavorato, ma chiaramente allenarsi in campo è totalmente diverso che farlo in casa.

Dunque, per Maurizio Sarri ci sarà un grande lavoro da fare per capire qual è lo stato di forma di tutti i suoi calciatori.