Proseguono in questi giorni in casa Crotone gli allenamenti individuali e facoltativi dei calciatori rossoblu presso il Centro Sportivo "Antico Borgo" in piena ottemperanza alle norme in vigore sotto la supervisione garantita di un componente dello staff tecnico. La squadra che attende novità sulla possibile ripresa della stagione prova a recuperare la condizione fisica dopo due mesi di sospensione degli allenamenti di gruppo e dell'attività agonistica dovuta alla pandemia da coronavirus. Le giornate sembrano però concedere le prime indiscrezioni legate al Calciomercato con calciatori pronti a lasciare la Calabria e altri che potrebbero arrivare a dare il loro contributo alla causa rossoblu nel nuovo campionato.

Benali, il Parma ci prova

Tra i calciatori che potrebbero lasciare la Calabria al termine dell'attuale torneo potrebbe esserci il centrocampista libico Ahmad Benali. Il numero dieci crotonese è in scadenza di contratto e su di lui nelle ultime settimane si sarebbe soffermato l'interessamento del Parma ed in particolare del direttore sportivo Daniele Faggiano. Una trattativa che potrebbe procedere sulla base di un contratto triennale con il club gialloblu che prova a reperire rinforzi in cadetteria. Il legame tra il centrocampista e il Crotone rimane forte e in caso di promozione in Serie A dei calabresi si potrebbe aprire lo spiraglio per trattare un rinnovo che diventerebbe difficile in caso di mancata conquista della massima serie.

Crotone, piace il talentuoso Ourega

La formazione calabrese in questo periodo di sospensione forzata sembrerebbe avere continuato a lavorare in vista della prossima stagione. Per non farsi trovare impreparata avrebbe valutato un profilo in particolare, si tratterebbe dell'attaccante Fabien Ourega in forza alla formazione del Sochaux militante nel campionato di Ligue 2.

Così come Ahmad Benali anche Fabien Ourega porta sulle spalle la maglia numero dieci, un calciatore che nel corso di questa stagione ha collezionato diciassette presenze mettendo a segno due reti con altrettanti assist per i compagni di squadra. Con il contratto con il Sochaux in scadenza nella prossima stagione il calciatore potrebbe decidere di pensare ad una nuova avventura in Italia, sopratutto in caso di promozione del Crotone.

Settimane calde per il Crotone

Molte delle scelte che verranno effettuate nelle prossime settimane dalla società calabrese saranno sicuramente legate alla conclusione sportiva del torneo 2019-2020. La squadra, attualmente seconda in classifica, punta forte sul ritorno in Serie A. Un traguardo sfumato lo scorso anno e che risulta ora alla portata. Da capire dunque se la stagione ripartirà o se i risultati saranno attribuiti sulla base dell'attuale classifica. In questo senso FIGC, società e Lega B si sono dette favorevoli ad un ritorno in campo analogo alla massima serie laddove si potrà giocare garantendo la sicurezza di tutti i protagonisti.