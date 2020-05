La Serie A è al momento in stand-by e la settimana in corso dovrebbe rivelarsi risolutiva per la decisione relativa all'eventuale ritorno sui campi da gioco o meno. In attesa del responso si moltiplicano le indiscrezioni di calciomercato in vista dell'estate. Tra le squadre italiane più attive in tal senso vi dovrebbe essere l'Inter di Conte.

Riguardo ai nerazzurri nelle scorse ore è arrivato un rumors, rilanciato dalla testata spagnola DiarioGol: il Real Madrid sarebbe infatti fortemente interessato al difensore Milan Skriniar e per ottenerlo sarebbe pronto a mettere sul piatto James Rodriguez, più un conguaglio di 10 milioni a favore dei milanesi.

Le Merengues puntano su Skriniar per ricostruire la difesa

Fino a pochi mesi fa il gruppo Suning non avrebbe ceduto Milan Skriniar per una cifra inferiore agli 80 milioni di euro ma, in questo delicato momento economico anche per il virtuoso mondo calcistico, la valutazione dell'ambito difensore nerazzurro pare essere scesa intorno ai 65 milioni. Le Merengues seguono l'ex giocatore blucerchiato da tempo e, nelle ultime ore, pare abbiano in mente uno scambio con il club milanese: cedere James Rodriguez, più un conguaglio che si attesterebbe intorno ai 10 milioni.

Stando a Transfermarkt.it, il trequartista colombiano 28enne ha una valutazione di 32 milioni: dal suo rientro la scorsa estate al Real Madrid dopo il prestito biennale al Bayern Monaco pare non aver convinto appieno società e tifosi.

Il suo impiego in campo è stato col contagocce, soltanto 13 presenze totali, di cui 7 in Liga, col magro bottino di un solo goal messo a segno. Zidane, quindi, potrebbe privarsi senza troppe remore del giocatore di Cùcuta che non disdegnerebbe un'esperienza calcistica in Serie A.

Bisognerebbe, poi, capire dove il trequartista verrebbe collocato nella formazione di Conte, considerando sia il fedele 3-5-2 del tecnico salentino che l'analoga posizione ricoperta da Christian Eriksen, arrivato a gennaio scorso.

Il Real Madrid portando Skriniar tra le sue fila 'svecchierebbe' il pacchetto arretrato potendo, al contempo, puntare su un difensore già rodato e carismatico su cui ricostruire la difesa.

Inter e Real Madrid: valutazioni differenti del cartellino di Skriniar

La partita, come spesso accade in queste trattative di calciomercato, si gioca sulla valutazione dei giocatori ed, al momento, le parti paiono distanti.

Marotta nutre profonda ammirazione per Milan Skriniar e ne fa una valutazione attorno ai 65 milioni che si discosta parecchio dalla cifra che hanno in mente i Blancos.

Difatti, Florentino Perez valuta il giocatore nerazzurro 50 milioni di euro e James Rodriguez 40 milioni, da qui nascerebbe l'offerta delle Merengues di proporre appunto il colombiano più 10 milioni.