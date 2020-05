La Juventus ha ripreso a lavorare individualmente alla Continassa, con i giocatori che si sono presentati già da lunedì al J Medical per le visite mediche di rito e i relativi di tamponi per scongiurare infezioni da Covid-19. Nel frattempo però la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro attento sul mercato, con l'obiettivo soprattutto di snellire e ringiovanire una rosa che è fra le più vecchie in Serie A. Sono tanti i giocatori a rischio cessione: Miralem Pjanic, Douglas Costa, Gonzalo Higuain, Daniele Rugan e Sami Khedira.

Qualcuno potrebbe lasciare Torino durante il Calciomercato estivo.

La Juventus non avrebbe apprezzato ritorno in Germania di Khedira

Proprio il centrocampista tedesco sembra tra i principali candidati alla partenza, considerando un contratto pesante in scadenza a giugno 2021 (guadagna 6 milioni di euro a stagione) e i continui infortuni che lo hanno condizionato nella sua carriera alla Juventus. Fra l'altro, come scrive calciomercato.com, la Juventus non avrebbe apprezzato la decisione del centrocampista tedesco di tornare in Germania durante la quarantena imposta in Italia per l'emergenza Coronavirus.

Decisione poco gradita visto che Khedira è reduce da un infortunio lungo al ginocchio che lo tiene lontano dai campi di gioco da dicembre. La società bianconera avrebbe preferito che il tedesco fosse rimasto a Torino per continuare il suo lavoro di recupero fisico. Attualmente è rientrato a Torino ma adesso, come da disposizioni governative, dovrà rimanere 15 giorni in quarantena prima di poter tornare ad allenarsi alla Continassa.

Juventus, possibile cessione in Premier o rescissione contratto per Khedira

Probabile quindi che Khedira possa lasciare la Juventus a fine stagione. La società bianconera spera di riuscire a monetizzare dalla sua partenza in quanto ha mercato sia in Premier League che nella Major League Soccer. Qualora però non arrivassero offerte per il suo cartellino non è escluso che la Juventus possa decidere di lasciarlo libero a parametro zero.

In questo modo la Juventus risparmierebbe i 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2021 e allo stesso tempo non pagherebbe le 4 mensilità a cui la rosa ha deciso di rinunciare per l'emergenza Coronavirus.

Juventus, Khedira in isolamento domiciliare

Come dicevamo il giocatore dovrà affrontare 15 giorni di isolamento domiciliare, così come tutti i giocatori che hanno deciso di tornare dalle proprie famiglie nel periodo di quarantena. Anche Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino nella serata del 5 maggio ed è pronto a riprendere la sua preparazione fisica da casa per 15 giorni. Intanto si attende di conoscere le decisioni del Governo in merito alla possibile ripresa degli allenamenti in gruppo.

Solo dopo sapremo se la Serie A potrà provare a ripartire per ultimare le partite restanti della stagione 2019-2020.