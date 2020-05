Miralem Pjanic è uno dei giocatori della Juventus che in questi giorni si sta allenando individualmente alla Continassa. Infatti, il numero 5 bianconero è rientrato a Torino a metà aprile proprio per terminare la sua quarantena entro il 4 maggio. Pjanic è uno dei giocatori più importanti della Juventus e anche in questi mesi di lockdown non ha mai smesso di lavorare. Il centrocampista bosniaco, per stare sempre in contatto con i tifosi bianconeri, ha spesso mostrato sui social le immagini dei suoi allenamenti.

Anche nella giornata di ieri, i sostenitori della Juventus hanno avuto modo di rimanere in contatto con Miralem Pjanic. Infatti, il numero 5 bianconero è intervenuto in una diretta Instagram con Sonny Anderson. Nel corso di questo intervento Pjanic ha raccontato un interessante retroscena. Infatti, il centrocampista ha svelato che già nel 2014 avrebbe potuto approdare alla Juventus. Inoltre, il numero 5 bianconero ha spiegato che per lui la Vecchia Signora è la perfezione.

Pjanic si racconta

Miralem Pjanic veste la maglia della Juventus dall'estate 2016, ma come ha rivelato lui stesso la sua strada avrebbe potuto incrociare quella dei bianconeri ben prima: "Avrei potuto firmare nel 2014 per la Juve", ha spiegato Pjanic che poi ha aggiunto che però non voleva bruciare le tappe perciò restò a Roma.

Nella Capitale il numero 5 bianconero ha raccontato di aver trovato un ottimo ambiente, anche se qualche anno dopo ha pensato che fosse giunto il momento di approdare nel mondo Juventus. Pjanjc, nella diretta Instagram con Anderson, ha anche spiegato che quando si entra nello spogliatoio bianconero si vedono i nomi delle leggende juventini e questo fa capire che il club ha una storia importante e che ha un dna vittorioso.

Il centrocampista bosniaco ha poi spiegato che la Vecchia Signora è una squadra unica: "Questo club rappresenta la perfezione. La Juve vince perché funziona più degli altri".

Pjanic vuole la Champions

La speranza delle società di calcio e che in estate possano riprendere le varie competizioni che sono state interrotte a causa del Covid-19. Infatti, una delle ipotesi è che la Champions League si possa concludere nel mese di agosto.

Tra le squadre impegnate in Europa c'è anche la Juventus e la Coppa dalle grandi orecchie è il sogno dei giocatori bianconeri come ha rivelato Pjanic. Infatti, il numero 5 juventino ha rivelato che vincere la Champions League è l'obiettivo del suo club. Ma Pjanjc ha anche sottolineato che per conquistare la coppa dalle grandi orecchie ci vuole un po' di fortuna e bisogna avere la squadra al completo. Inoltre, per il giocatore della Juventus ci sono altre 5 o 6 società che vogliono conquistare l'ambito trofeo. In attesa di sapere se e quando la Champions riprenderà Pjanic e i suoi compagni si stanno allenando individualmente alla Continassa per mantenere la forma in vista di un’eventuale ripresa delle competizioni.