In attesa che venga presa una decisione su come finirà questa stagione, la Juventus sta già lavorando in maniera molto attiva in vista della prossima sessione di Calciomercato estiva. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha intenzione di rinforzare ulteriormente la squadra, per alzare ancora di più l'asticella. Maurizio Sarri verrà confermato sulla panchina del club bianconero ed avrebbe chiesto a Fabio Paratici alcuni acquisti. Per rinforzare la difesa, infatti, l'ex tecnico di Napoli e Chelsea vorrebbe Kalidou Koulibaly.

Il difensore centrale senegalese è un vero e proprio pallino di Sarri, che lo ha lanciato al club partenopeo, dove il classe 1991 è diventato sicuramente uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. La notizia è stata riportata nel corso della trasmissione '7 Gold'. Il difensore centrale senegalese, dunque, nella prossima sessione di calciomercato estivo potrebbe lasciare il Napoli, ma rimanere comunque in Italia.

Mercato Juventus, Sarri vorrebbe Koulibaly

Stando alle ultime notizie trapelate, comunque, Koulibaly è seguito anche da alcuni top club europei, disposti a mettere sul piatto una cifra molto alta per strapparlo al Napoli.

Inoltre, il numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha intenzione di fare sconti per il suo gioiello, valutato tra i centoventi ed i centotrenta milioni di euro. Si tratta di una cifra altissima, dunque la Juventus starebbe pensando di mettere sul piatto delle contropartite tecniche. Fabio Paratici sarebbe disposto ad offrire dei giocatori molto graditi al Napoli; stiamo parlando dell'esterno offensivo Federico Bernardeschi, di Daniele Rugani e di Cristian Romero, il quale si trova attualmente in prestito al Genoa.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore.

Juventus, nel mirino anche Milik e Jorginho

La Juventus, comunque, segue anche altri giocatori allenati da Sarri al Napoli. Uno di questi è Arkadiusz Milik, calciatore molto gradito all'ex tecnico del Chelsea. Il contratto dell'attaccante polacco scadrà nel 2021, ma De Laurentiis vorrebbe una cifra tra i quaranta ed i cinquanta milioni di euro per lasciarlo andare.

Un altro giocatore che piace moltissimo a Maurizio Sarri è sicuramente Jorginho, vero e proprio pupillo. Il Chelsea valuta l'italo-brasiliano tra i cinquanta ed i cinquantacinque milioni di euro. La Juventus, però, potrebbe proporre al club londinese uno scambio, mettendo sul piatto un giocatore molto gradito al Chelsea, ovvero Alex Sandro. Il terzino sinistro ex Porto è da tempo nel mirino del club londinese, che ha più volte provato ad acquistarlo nelle scorse sessioni di mercato.