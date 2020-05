L'indiscrezione rilanciata dall'edizione odierna de Il Messaggero rischia di scuotere i prossimi giorni in casa Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano, ci sarebbero forti tensioni tra l'attuale amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, e la controparte rappresentata dal presidente Zhang e l'allenatore Antonio Conte. "Marotta rimpiange i giorni sereni alla Juve e pensa già all'addio", è il curioso titolo dell'articolo in questione.

Alla base delle tensioni ci sarebbero le date degli impegni nerazzurri

A far vacillare le certezze di Marotta sarebbe un bombardamento continuo ricevuto in questi giorni da Zhang e Conte in merito alle date dei prossimi impegni che l'Inter dovrà disputare alla ripresa delle competizioni (campionato e coppa Italia) dopo l'emergenza coronavirus.

In particolar modo, Conte e Zhang si sarebbero dichiarati entrambi delusi dalla prospettiva di sfidare subito il Napoli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, per poi giocare l'eventuale finale il 17 e tre giorni dopo il recupero di campionato con la Sampdoria. L'ad interista non sopporterebbe più tanta pressione dalle altre componenti del club e sarebbe pronto a fare un passo indietro.

Marotta avrebbe provato ad accontentare le richieste, dapprima con il presidente di Lega Dal Pino, poi organizzando una votazione per spostare la finale al 2 agosto. Nonostante l'appoggio del Milan, il tentativo dell'ad nerazzurro è fallito, e si sarebbe sfogato con Gravina in una telefonata notturna.

Conte vorrebbe maggior tempo per le coppe

Dopo il distacco inflitto all'Inter da Lazio e Juventus, Conte vorrebbe più tempo per dedicarsi alle coppe e centrare almeno un trofeo alla sua prima stagione da allenatore dell'Inter. Ecco perché le attuali date avrebbero fatto emergere tutti i malumori del tecnico, al punto di arrivare a perdere le staffe.

D'altro canto, Marotta sa di aver fatto il possibile e non accetterebbe rimproveri in merito. Anche il presidente Steven Zhang non sarebbe molto convinto delle tempistiche che la sua squadra dovrà affrontare alla ripresa delle competizioni nazionali, dando man forte allo stesso allenatore nerazzurro.

Marotta è all'Inter da dicembre 2018 e un suo addio anticipato avrebbe del clamoroso dopo appena un anno e mezzo, dopo aver trascorso tanti anni (e festeggiato tante vittorie) dietro alla scrivania della Juventus. Per ora non sono ancora giunte smentite ufficiali in merito: non resta che aspettare i prossimi giorni per capire quali potrebbero essere i risvolti di queste tensioni in casa nerazzurra. Frattura totale o semplici discussioni?