Nonostante l'arrivo dei vari Biraghi, Moses e Young nell'ultimo anno, l'Inter è intenzionata a rinnovare il parco dei laterali di centrocampo per affidare alternative sempre più valide ad Antonio Conte in quel settore. Dalla Germania è trapelata una voce nelle ultime ore: stando a quanto riferito da Sky Deutschland, l'Inter avrebbe messo nel mirino David Alaba, difensore del Bayern Monaco, in scadenza di contratto a giugno 2021.

I nerazzurri sarebbero pronti a fiutare l'affare a e a rinforzare la propria fascia sinistra, pur essendo consapevoli della grande concorrenza che un giocatore del calibro dell'austriaco comporta.

Su Alaba ci sono anche gli occhi del PSG

Il laterale del Bayern Monaco avrebbe già fatto sapere ai dirigenti tedeschi di non voler rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2021 e di voler partire per mettersi in gioco in altri campionati. Alaba avrebbe il sicuro gradimento tecnico di Conte, intenzionato ad acquistarlo già ai tempi del Chelsea. Fino a qualche tempo fa, l’idea del calciatore e del suo entourage era quella di partire in direzione Spagna, ma adesso la situazione parrebbe cambiata.

Su Alaba, sempre stando a quanto riportato dalla Germania, ci sarebbero anche gli occhi del PSG. Il club francese potrebbe permettersi di pagare un ingaggio importante dopo aver alleggerito le casse societarie con le partenze di Cavani e Thiago Silva.

Un'occasione senz'altro ghiotta, quella di aggiudicarsi il poliedrico difensore classe '92. Lo stand-by tra il calciatore e la dirigenza tedesca ha fatto dunque drizzare le antenne a PSG e Inter.

Lo stipendio dell'austriaco sarebbe notevole

Un grosso ostacolo è sicuramente rappresentato dallo stipendio di Alaba, che avrebbe chiesto al Bayern Monaco qualcosa come 15 mln di euro all'anno per poter rinnovare il proprio contratto, causando il rifiuto dei dirigenti tedeschi.

Una cifra sicuramente notevole, che potrebbe favorire il PSG e la sua liquidità rispetto all'Inter. Marotta e Ausilio sono pronti a lavorare a fari spenti sul calciatore per cercare di regalare un grosso rinforzo all'allenatore nerazzurro.

Alaba, intanto, ha un nuovo agente (Zhavi) ed è proprio questo che starebbe trattando con i diversi club, alla ricerca della migliore destinazione per il suo assistito.

È probabile che i negoziati partiranno al termine del campionato tedesco, che il Bayern si appresta a vincere a breve avendo sei punti di vantaggio sul Borussia Dortmund a sole tre giornate dalla fine. Il Bayern Monaco potrebbe chiedere una cifra vicina ai 25-30 mln e convincersi a cederlo per non correre il rischio di perderlo a zero il prossimo anno.