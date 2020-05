L'Inter sta già lavorando per cercare di rinforzarsi al meglio nella prossima stagione. I nerazzurri, approfittando anche della sosta forzata del campionato, stanno studiando come far fare il salto di qualità alla rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte. L'obiettivo è cercare le opportunità che il mercato offrirà, vista la crisi che ha colpito anche il mondo del calcio, anticipando la concorrenza. Una di queste opportunità potrebbe rispondere al nome di Alessandro Florenzi, che non sembra intenzionato a rimanere alla Roma dopo che sarà terminata l'annata in prestito al Valencia.

L'Inter pensa ancora a Florenzi

Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter per la prossima estate sarebbe Alessandro Florenzi. Si tratterebbe di un vero e proprio ritorno di fiamma, visto che i nerazzurri avevano seguito il laterale italiano già nelle scorse sessioni di Calciomercato. Il giocatore piace al tecnico nerazzurro, Antonio Conte, anche in virtù della sua duttilità, essendo in grado di giocare sia come esterno che come mezzala.

La Roma, dal suo canto, non reputa l'ormai ex capitano incedibile.

Il rapporto tra lo stesso Florenzi e il tecnico giallorosso, Fonseca, non è mai stato idilliaco, legato anche ad un impiego non costante del classe 1991. Lui proprio, in una diretta Instagram con il campione di tennis, Fabio Fognini, ha ammesso come non prenda in considerazione l'idea di giocare nella Capitale: "Mi manca Roma, ma se mi chiedi se torno a Roma ti dico no".

Uno dei motivo è legato alla possibilità di giocare con maggiore continuità per cercare di essere convocato in Nazionale per i prossimi Europei, che sono stati rinviati dopo l'emergenza sanitaria Con la maglia giallorossa, infatti, aveva giocato solo quattordici presenze in campionato, partendo per lo più dalla panchina.

Anche la permanenza in Spagna appare difficile, visto che con la maglia del Valencia ha giocato solo tre partite in Liga.

La possibile trattativa

Inter e Roma sono pronte a sedersi al tavolo delle trattative a distanza di quasi un anno dal tormentone relativo a Edin Dzeko, rimasto alla fine nella Capitale rinnovando il proprio contratto. I giallorossi, a differenza di quanto successo con il centravanti bosniaco, sarebbero maggiormente disposti a discutere della cessione di Alessandro Florenzi.

La stagione sotto tono disputata quest'anno ha sicuramente inficiato sul valore del suo cartellino, che non supererebbe i 15 milioni di euro. Una cifra più che abbordabile per il club nerazzurro che, comunque, potrebbe provare ad inserire un giovane della Primavera o il cartellino di Andrea Pinamonti nell'affare, con l'attaccante che piacerebbe ai capitolini per rivestire il ruolo di vice Dzeko.