Juventus e Inter sono pronte a sfidarsi in sede di Calciomercato. Marotta e Paratici si starebbero muovendo per rinforzare le squadre di Antonio Conte e Maurizio Sarri con un paio di campioni; i nomi in cima alla lista sarebbero quelli di Paul Pogba e Tiimo Werner. Il primo è uno dei centrocampisti più forti del mondo, il suo contratto con il Manchester United scadrà tra un anno e ancora non ha rinnovato, anche per questo le voci su un possibile addio si susseguono ormai da mesi. Il secondo di mestiere fa l’attaccante e a soli 24 anni è uno dei gioielli più brillanti del Lipsia.

Per Pogba è duello di calciomercato tra Juventus e Inter

La grande novità per il calciomercato di Juventus e Inter arriva oggi dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Su Paul Pogba, da tempo nel mirino dei bianconeri, si sarebbe infatti inserito Beppe Marotta che vuole portare a Milano qualche grande campione per cercare di colmare il gap con la Vecchia Signora e le big d’Europa. Il presidente Steven Zhang avrebbe dato il via libera per provare a piazzare il super colpo che sarebbe finanziato dalle cessioni di Icardi e Perisic, fuori dal progetto di Antonio Conte.

Dai due giocatori potrebbero arrivare oltre 100 milioni di euro che verrebbero girati al Manchester United per provare a convincere i Red Devils a lasciare partire il francese.

La Juventus però non starà a guardare e anche Paratici sta cercando la soluzione per fare breccia nel cuore dei Diavoli Rossi. I bianconeri potrebbero mettere sul piatto alcune pedine che interesserebbero a Solskjaer come Douglas Costa e Pjanic per arrivare al campione del mondo.

Il ritorno a Torino di Pogba è uno dei temi caldi del mercato della Vecchia Signora che potrebbe avere dalla sua la volontà del giocatore. Attenzione su questo fronte anche alle big d’Europa, Real Madrid e Paris Saint Germain corteggiano il ragazzo e potrebbero mettersi in mezzo nella lotta tra le due “grandi” d’Italia.

Timo Werner infiamma la sfida di mercato Juventus-Inter

Il match di calciomercato tra Juventus e Inter non sarebbe finito qui.

Da più parti si vocifera di un derby d’Italia per il tedesco Timo Werner, attaccante di 24 anni del Lipsia che sarebbe pronto a lasciare la Germania per una nuova avventura. Ad accendere la fantasia del tifosi ci sono, da ieri, le parole del diretto interessato che ha dichiarato di volere una esperienza professionale lontano dal suo Paese in caso di cessione. La notizia ha subito fatto scattare Juve e Inter che devono fronteggiare anche il Liverpool da tempo sulle tracce del ragazzo. In questo caso il derby d’Italia sta per scattare ma non si conoscono ancora i dettagli di una possibile offerta.

La cosa certa è che entrambe le squadre avrebbero bisogno di Werner. I nerazzurri con il talento tedesco potrebbero cercare di dimenticare Lautaro Martinez, che secondo i media spagnoli è sempre più vicino al Barcellona. La trattativa con i blaugrana potrebbe portare nelle casse di Zhang i soldi utili per convincere il Lipsia a cedere Werner. A Torino Werner potrebbe essere scelto come compagno ideale in attacco di Cristiano Ronaldo, visto che Higuain sembra sempre più lontano dalla permanenza alla Juve per la prossima stagione. Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia per due grandi talento del calcio mondiale, Pogba e Werner infiammeranno il prossimo mercato e se dovessero davvero arrivare in Italia darebbero maggiore lustro a tutta la Serie A.