Nella serata di lunedì 4 maggio, Cristiano Ronaldo è tornato a Torino per riprendere ad allenarsi con la Juventus. Ovviamente, CR7 dovrà attenersi alle direttive governative e prima di rientrare alla Continassa dovrà stare in isolamento domiciliare per circa 14 giorni. Dunque, Cristiano Ronaldo si trova nella sua abitazione torinese dove sta continuando ad allenarsi in vista della ripresa della stagione. Infatti, stando a quanto afferma "La Repubblica", CR7 avrebbe confidato ad alcuni amici che il campionato ripartirà.

Ronaldo pronto a tornare in campo

Cristiano Ronaldo, lo scorso 8 marzo, al termine della gara tra la Juventus e l'Inter aveva lasciato Torino per andare a trovare sua mamma che era in ospedale. Poi Daniele Rugani risultò positivo al virus e CR7 dovette rimanere in Portogallo. Adesso, la Juventus ha potuto riprendere la preparazione e così Ronaldo ha deciso di rientrare in Italia. Inoltre, CR7 avrebbe spiegato ad alcuni amici che la stagione sportiva potrebbe ricominciare: "Vedrete, si ritornerà in campo".

Adesso il numero 7 della Juventus è in isolamento presso la sua abitazione torinese e ci rimarrà per i prossimi 14 giorni. Ma non è da escludere che Cristiano Ronaldo possa effettuare un doppio tampone di controllo e se risulterà negativo ai due test potrebbe accorciare i tempi dell'isolamento domiciliare. A quel punto CR7 potrebbe rientrare con qualche giorno di anticipo alla Continassa. Adesso la speranza di tutti i tifosi della Juventus è quella di rivedere presto i campioni bianconeri in campo, perché questo sarebbe un segnale positivo e significherebbe che l'emergenza sanitaria sarebbe in miglioramento.

Ronaldo in isolamento domiciliare con la famiglia

Cristiano Ronaldo, in questi mesi di chiusura ha avuto modo di passare più tempo insieme alla sua famiglia. Infatti, CR7 è stato a Madeira con la compagna Georgina e i loro quattro bimbi Cristiano Jr., Eva, Mateo e Alana Martina. Nel suo soggiorno in Portogallo, però, Cristiano Ronaldo ha ritrovato anche i suoi fratelli e la madre. Infatti, CR7 era tornato a Madeira proprio per stare accanto alla signora Dolores che era stata colpita da un ictus.

La donna fortunatamente si è rimessa e già da metà marzo è stata dimessa dall'ospedale. Perciò Cristiano Ronaldo ha passato la sua quarantena circondato dagli affetti più cari. La compagna Georgina e i quattro figli hanno accompagnato CR7 anche a Torino e adesso tutta la famiglia è in isolamento in Italia. Ronaldo e la compagna sono sempre più uniti e nella serata di ieri martedì 4 maggio, l'attaccante della Juventus ha postato su Instagram una bella foto che lo ritrae con Georgina e con Cristiano Jr. durante una gita che hanno fatto nel loro soggiorno a Madeira.