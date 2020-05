La Juventus, da qualche giorno, ha ripreso ad allenarsi alla Continassa. I giocatori lavorano individualmente in attesa che le istituzioni fissino una data per la ripresa delle sedute di gruppo. Inoltre, nella giornata di ieri mercoledì 6 maggio, è arrivata un'ottima notizia. Infatti, Paulo Dybala è guarito dal Coronavirus. L'argentino ha ottenuto la doppia negatività al tampone in meno di 24 ore. Dybala ha così terminato l'isolamento domiciliare e adesso pianificherà la ripresa degli allenamenti.

Dybala pronto per la ripresa

Paulo Dybala, dopo 46 giorni, si è lasciato alle spalle l'incubo Coronavirus e nella giornata di ieri il numero 10 della Juventus ha ottenuto la negatività alla Covid - 19. Adesso, Paulo Dybala dovrà confrontarsi con lo staff medico della Juventus per capire come potrà riprendere ad allenarsi. Il numero 10 bianconero già oggi, giovedì 7 maggio, dovrebbe passare al JTC proprio per programmare la ripresa dell'attività. Dybala, esattamente come hanno fatto i suoi compagni di squadra, dovrà sottoporsi ai test medici e fisici e poi potrà riprendere gli allenamenti individuali.

Dunque anche l'argentino, nei prossimi giorni, dovrebbe tornare sui campi della Continassa.

La Juventus ritrova Matuidi e Khedira

La Juventus, in questi giorni, sta riabbracciando i giocatori che nelle ultime settimane sono stati all'estero. Il primo a rientrare è stato Miralem Pjanic che è tornato a Torino già a metà aprile. Il secondo calciatore bianconero che ha scelto di rientrare in Italia è stato Cristiano Ronaldo. CR7 è tornato a Torino lunedì 4 maggio.

Adesso l'attaccante della Juventus è a casa e sta osservando un periodo di isolamento di 14 giorni come impone il governo per le persone che rientrano dall'estero. Nelle ultime ore, però, gran parte dei calciatori della Juventus sono tornati a Torino. Infatti, ieri mercoledì 6 maggio sono rientrati Blaise Matuidi e Sami Khedira. Anche Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro sono in arrivo, visto che sono partiti dal Brasile il 5 maggio.

Perciò, la Juventus sta ritrovando quasi tutti i suoi calciatori, gli unici che al momento non sono ancora tornati a Torino sono Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain. Quest'ultimo dovrebbe partite dall’Argentina domenica 10 maggio e dovrebbe arrivare in Italia lunedì 11 maggio. Il padre del Pipita, nel frattempo, ha confermato che il figlio intende rispettare il suo contratto con la Juventus. La speranza è che tutti i giocatori bianconeri possano essere a disposizione per il 18 maggio che dovrebbe essere la data giusta per la ripresa delle sedute di gruppo. Quando la preparazione potrà riprendere regolarmente, Maurizio Sarri potrà iniziare a pensare alla ripartenza del campionato.