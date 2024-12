Oggi, 3 dicembre, la Juventus ha ripreso gli allenamenti per preparare la sfida contro il Bologna, in programma il 7 dicembre all’Allianz Stadium. Dopo i recenti pareggi con Milan e Lecce, la squadra ha l’obbligo di ritrovare la vittoria per mantenere il passo delle prime in classifica.

La principale speranza di Thiago Motta, tecnico dei bianconeri, è di recuperare almeno Dusan Vlahovic e Vasilije Adzic. Tuttavia, nella seduta del 3 dicembre nessuno dei due ha lavorato con il gruppo. Le condizioni di Vlahovic sembrano però in miglioramento, e il suo rientro contro il Bologna appare possibile.

La presenza del centravanti serbo sarebbe fondamentale per un attacco che ha mostrato evidenti difficoltà in sua assenza.

Ancora incerti i tempi di recupero degli altri infortunati

Rimangono invece incerte le tempistiche per il ritorno di altri giocatori importanti come Weston McKennie, Nicolò Savona, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. La loro assenza continua a pesare sulla squadra, soprattutto in termini di equilibrio e qualità in mezzo al campo. La Juventus sa che contro il Bologna sarà vietato sbagliare. La formazione di Thiago Motta sarà costretta a fare di necessità virtù, puntando su determinazione e compattezza per superare le tante assenze. Una vittoria non solo rilancerebbe i bianconeri in campionato, ma darebbe anche un forte segnale di ripresa dopo le ultime prestazioni deludenti.

In ogni caso, il possibile rientro di Vlahovic per la sfida contro il Bologna rappresenterebbe un’importante nota positiva.

La settimana di lavoro sarà decisiva per verificare i progressi degli infortunati e per affinare i dettagli tattici in vista di una sfida che potrebbe segnare un passaggio cruciale nella stagione.

Sul fronte difensivo la situazione è ancora critica: Juan Cabal e Gleison Bremer hanno già terminato la stagione a causa di gravi infortuni, mentre Arek Milik, pur in fase di recupero, non dovrebbe rientrare prima della fine di dicembre.

Questa emergenza nella retroguardia costringerà Thiago Motta a fare scelte obbligate per la gara contro il Bologna.

Koopmeiners protagonista al Gran Galà del Calcio

Teun Koopmeiners, uno dei punti di riferimento della Juventus in questa stagione, è stato premiato al Gran Galà del Calcio. Intervistato da Sky Sport, il centrocampista olandese ha commentato il momento della squadra, sottolineando la necessità di migliorare sotto porta: “Siamo la Juventus, vogliamo fare più gol, anche io, ma è importante che facciamo meglio come squadra”.

Koopmeiners ha poi ribadito il suo legame con il club e la sua determinazione a dare il massimo: “È vero, voglio fare tutto per questa società, per i tifosi, perché come ho detto anche in estate, è un sogno per me essere qui”. Le sue parole sono un messaggio di responsabilità e appartenenza che potrebbe essere di stimolo per l’intero gruppo.