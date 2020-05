Tra le società più attive sul fronte calciomercato in questo periodo c'è sicuramente la Juventus: da una parte l'attenzione è rivolta al campo, con la settimana in corso che potrebbe risultare decisiva ai fini della ripresa della Serie A, dall'altra il direttore Fabio Paratici guarda come sempre al mercato che verrà. Tantissimi i possibili esuberi in casa bianconera, da Miralm Pjanic a Bernardeschi passando per Rugani, Higuain e Rabiot: la squadra guidata da Maurizio Sarri potrebbe presto cambiare pelle.

Pjanic via? Pogba e Jorginho le alternative

Il candidato numero uno a lasciare la Juventus per primo è Miralem Pjanic: il centrocampista bosniaco non rientrerebbe più nei piani della dirigenza che dalla sua cessione punta ad incamerare 50-60 mln da investire poi per tentare l'assalto decisivo a Paul Pogba.

L'altro nome sulla lista di Fabio Paratici è quello di Jorginho, che potrebbe combinarsi alla perfezione con il dinamismo e la duttilità assicurata a centrocampo da Bentancur: Pogba rappresenterebbe senz'altro il nome in grado di far fare il salto di qualità alla squadra, ma il calciatore italo-brasiliano è da sempre un pallino di Sarri, con lui potrebbe finalmente disegnare la propria squadra ideale. Staremo a vedere, solo l'addio di Pjanic però spianerà la strada ad eventuali novità.

In attacco si pensa a Milik o a Icardi per il dopo Higuain, in uscita anche Rabiot e Bernardeschi

Anche in attacco la Juventus è pronta a grandi cambiamenti: come noto i bianconeri seguono sotto da traccia da praticamente sempre Mauro Icardi, con il PSG che parrebbe intenzionato a riscattarlo dall'Inter per una cifra però inferiore ai 70 mln di euro pattuiti lo scorso anno.

A quel punto la Juventus dovrebbe trattare direttamente coi parigini, ma per farlo dovrà prima liberarsi del contratto di Gonzalo Higuain, tra i più pagati della rosa e ormai sul piede di partenza con destinazione River Plate.

Oltre ad Icardi, comunque difficile da raggiungere dato l'elevato costo, Paratici monitora anche la situazione di Milik che potrebbe essere l'uomo giusto per costruire un attacco funzionale attorno a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala per il quale la dirigenza starebbe lavorando ad una sorta di contratto 'a vita' che lo legherebbe alla causa bianconera per tutta la carriera (Paratici ne vorrebbe fare l'uomo simbolo del club).

La lista degli scontenti non si ferma però a Higuain: anche Bernardeschi e Rabiot potrebbero infatti lasciare Torino, il primo interesserebbe al Barcellona, il secondo ha grandi estimatori in Premier. Spostandosi sulla linea difensiva pare invece giunta al capolinea l'esperienza di Daniele Rugani, che da anni reclama uno spazio che alla fine non riceve mai.