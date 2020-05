Questa mattina, la Juventus si è nuovamente ritrovata alla Continassa per proseguire la preparazione. Il programma dei bianconeri, per ora, non è cambiato visto che Maurizio Sarri sta continuando a far svolgere delle sedute a piccoli gruppi in cui viene rispettato il distanziamento sociale. Da oggi giovedì 21 maggio, la Juventus ha ritrovato altri due giocatori. Si tratta di Sami Khedira e Blaise Matuidi. Entrambi hanno ripreso ad allenarsi con i compagni. Anche domani venerdì 22 maggio ci saranno dei rientri importanti, visto che sono attesi Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro.

La Juventus prosegue gli allenamenti

In questi giorni, Maurizio Sarri è tornato in campo per dirigere i suoi giocatori. L'allenatore della Juventus ha diviso i calciatori in piccoli gruppi e ha deciso di far rispettare il distanziamento sociale. Per il momento, la squadra dovrebbe continuare a lavorare in questo modo. Infatti, è possibile che solo da lunedì 25 maggio, la Juventus possa riprendere gli allenamenti di squadra. Dunque, anche venerdì 22 maggio i bianconeri si ritroveranno al mattino per svolgere sedute a piccoli gruppi con il rispetto del distanziamento sociale.

Il gruppo della Juventus cresce

Nel corso di questa settimana, la Juventus ha ritrovato la maggior parte dei giocatori che durante il lockdown sono stati all'estero.

Il primo a rientrare è stato Cristiano Ronaldo: CR7, infatti, si allena al JTC dal 19 maggio. Subito dopo di lui sono rientrati Matthijs de Ligt e Wojciech Szczesny. Il gruppo della Juventus da oggi può contare su 18 giocatori visti i rientri di Khedira e Matuidi. Il numero dei giocatori di Sarri, da domani venerdì 22 maggio, crescerà ancora perché rientreranno i tre brasiliani.

Dunque, il gruppo della Juventus salirà a 21 unità. A quel punto mancheranno solo Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain. Entrambi sono rientrati a Torino la scorsa settimana perciò fino a fine maggio non saranno a disposizione di Sarri. Chiaramente Rabiot e Higuain rispetto ai compagni avranno meno allenamenti nelle gambe e se la Serie A dovesse ripartire entrambi sarebbero molto indietro nelle gerarchie del tecnico della Juventus.

Infatti, gli altri giocatori sarebbero molto più avanti a livello fisico. Inoltre, il Pipita dovrà fare i conti con Paulo Dybala che ha dimostrato di essere uno dei giocatori più importanti e la sensazione è che alla ripresa del campionato sarà lui ad affiancare Cristiano Ronaldo. L'altro giocatore che sembra aver scalato le gerarchie offensive della Juventus è Douglas Costa. Il brasiliano, quando sta bene, è un giocatore in grado di poter fare la differenza perciò sembra essere lui il terzo alfiere dell'attacco juventino.