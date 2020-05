La Juventus da questa mattina ha iniziato a fare i primi test fisici e medici ai suoi giocatori. Infatti, alcuni bianconeri, stamani, sono stati al JMedical per iniziare la fase 2 dopo la sospensione degli allenamenti e del campionato. I giocatori della Juventus hanno fatto dei test accurati e sono stati sottoposti anche al tampone per il virus. I primi calciatori ad essersi presentati al JMedical sono stati: Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Aaron Ramsey e Carlo Pinsoglio.

Nelle prossime ore dovrebbe toccare a tutti gli altri e poi sarà la volta dei 10 giocatori che rientreranno dall'estero.

La Juventus riparte

Per loro, nei prossimi giorni, riprenderanno anche le sedute individuali alla Continassa. Ovviamente si alleneranno singolarmente e con loro ci sarà solo un medico e uno o due membri dello staff. Al termine dell'allenamento individuale i giocatori raggiungeranno la loro stanza del JHotel per fare la doccia. Dunque, i giocatori della Juventus stanno seguendo e seguiranno tutte le misure di sicurezza necessarie per poter riprendere le attività.

La Juventus attende anche i giocatori all'estero

La Juventus ha pianificato la ripartenza e da domani martedì 5 maggio i cancelli della Continassa riapriranno. A varcare le mura del JTC saranno soprattutto i giocatori che sono rimasti a Torino, mentre per vedere i calciatori che sono stati all'estero ci vorrà un po' più di tempo. I vari Ronaldo, Matuidi, Khedira, Rabiot, Szczesny, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro e Higuain sono attesi in Italia nei prossimi giorni.

CR7 dovrebbe rientrare per primo visto che è atteso in Italia già nella giornata di oggi lunedì 4 maggio, poi via via rientreranno tutti gli altri. Tutti questi calciatori, però, dovranno rimanere in quarantena per i prossimi 14 giorni. Inoltre, la Juventus è in attesa di avere il responso dei recenti controlli a cui è stato sottoposto Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero è risultato positivo al virus lo scorso 21 marzo ed è in attesa di negativizzarsi. Dunque, nei prossimi giorni, Dybala spera di poter avere buone notizie in modo che così anche lui potrà tornare ad allenarsi alla Continassa.

In attesa degli esiti dei test, il numero 10 della Juventus continua a lavorare in casa insieme alla sua fidanzata Oriana.