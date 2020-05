Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici di recente è stato ospite di Sky Sport. Tanti gli argomenti affrontati dal dirigente bianconero, fra questi i rinnovi di Buffon, Chiellini e Dybala: Paratici ha confermato la volontà di consolidare il rapporto contrattuale con loro. Elogi in particolar modo per l'argentino, con la Juventus che ha l'intenzione di farne il leader del presente e del futuro. Il direttore sportivo bianconero però non ha voluto parlare di cessioni. Su quest'ultimo argomento invece il quotidiano sportivo torinese 'Tuttosport' ha dedicato un ampio spazio, sottolineando come la società bianconera starebbe lavorando in particolar modo a quattro pesanti cessioni.

Il regista Miralem Pjanic, il centrocampista Sami Khedira, l'esterno offensivo Douglas Costa e la punta Gonzalo Higuain sarebbero i maggiori indiziati a lasciare Torino in vista della prossima stagione.

Juventus, Pjanic e Khedira potrebbero lasciare Torino

Il regista bosniaco Pjanic ha molto mercato in Spagna ed in Francia, piace in particolar modo a Barcellona, Real Madrid e Paris Saint Germain. Di recente si è parlato di un possibile scambio di mercato con il Barcellona che porterebbe Pjanic in Spagna e Arhur a Torino.

Per Khedira, invece, possibile un ritorno in Bundesliga. A 'pesare' sulla permanenza del tedesco sono i continui infortuni che ha subito negli ultimi anni ed il notevole ingaggio che percepisce fino a giugno 2021.

Juventus, a rischio partenza anche Douglas Costa ed Higuain

Oltre a Pjanic e Khedira, potrebbero lasciare Torino anche Douglas Costa ed Higuain. Il centrocampista offensivo brasiliano è un giocatore che piace molto a Sarri, ma proprio come Khedira a non convincere società e staff tecnico sono i continui infortuni subiti nelle ultime stagioni.

Douglas Costa piace in particolar modo a Paris Saint Germain e Manchester United. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile inserimento del brasiliano nella trattativa che potrebbe portare al ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Anche il futuro professionale di Higuain sembra lontano da Torino. L'argentino, dopo i recenti attriti con la società bianconera (in merito alla sua presunta volontà di restare in Argentina accanto alla mamma malata), sembra destinato ad una nuova avventura professionale.

Il pesante ingaggio che percepisce fino a giugno 2021 e la volontà della Juventus di affidarsi ad una punta più giovane sarebbero i principali motivi che starebbero spingendo la società bianconera a considerare una sua cessione. Il direttore sportivo Fabio Paratici, sempre a Sky, non ha escluso però la permanenza della punta argentina fino alla scadenza del suo contratto, sottolineando le ottime prestazioni fornite quest'anno dal Pipita.

Per quanto riguarda invece gli acquisti gli obiettivi principali della Juventus riguardano centrocampo e settore avanzato. Fra i giocatori seguiti piacciono in particolar modo Tonali, Pogba e Milik.