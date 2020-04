Maurizio Sarri, in questi giorni, è nella sua casa torinese in attesa di sapere quando si potrà tornare in campo. L'allenatore della Juventus sta già iniziando a pensare alla ripartenza e studia qualche nuova soluzione tattica. Infatti, negli ultimi giorni, in casa bianconera si deve fare i conti anche con il possibile problema Higuain. Secondo alcune indiscrezioni riportate nei giorni scorsi da Sky Sport, il Pipita per ora non vorrebbe tornare a Torino per i timori dell'emergenza sanitaria. Al momento, però, il calciatore non ha mandato nessuna comunicazione ufficiale alla Juventus.

Ma se Higuain davvero decidesse di non rientrare a Torino per Sarri sarebbe un bel problema.

A quel punto, il tecnico della Juventus, come centravanti, avrebbe a disposizione il solo Paulo Dybala. Però al momento, il numero 10 juventino è indisponibile, visto che ancora non ha ottenuto la negatività totale. Quando Dybala potrà riprendere ad allenarsi con i compagni bisognerà capire come reagirà il suo fisico dopo la guarigione. Infatti, inizialmente, l'argentino potrebbe non essere al top della forma, perciò Sarri dovrebbe adattare un altro giocatore come centravanti.

Una delle soluzioni a cui potrebbe ricorrere l'allenatore della Juventus è Federico Bernardeschi.

Sarri e il problema centravanti

Maurizio Sarri, quando allenava il Napoli, si trovò a dover studiare nuove soluzioni per il suo attacco. Infatti, quando il club campano perse Higuain venne acquistato Milik. Ma il polacco, dopo pochi mesi, si infortunò al ginocchio, perciò Sarri dovette studiare una nuova soluzione.

Il tecnico decise di spostare Mertens come centravanti. Questo esperimento fu quanto mai azzeccato, visto che il tridente Callejon, Mertens e Insigne fece grandi cose.

Adesso Sarri si potrebbe trovare in una situazione analoga alla Juventus. Infatti, Higuain potrebbe non tornare a Torino e Dybala è in via di guarigione. Dunque, bisognerà capire come reagirà il fisico dell'argentino dopo la malattia.

Se Dybala non fosse al top della forma, la Juventus dovrebbe trovare un nuovo centravanti fra gli elementi già in rosa.

Per quanto riguarda il Pipita la situazione è in divenire: l’argentino adesso è in Sud America per stare accanto alla madre che è malata. Ma la preoccupazione principale di Higuain sarebbe quella legata all’emergenza sanitaria. Come ha rivelato Sky Sport nei giorni scorsi, il bomber della Juventus avrebbe chiesto al suo staff di rinviare il più possibile il suo rientro a Torino. Al momento, comunque, l’attaccante non ha inviato nessuna comunicazione alla società.

Cristiano Ronaldo preferisce giocare più largo e non intende spostarsi al centro dell'attacco, per questo motivo, l'allenatore bianconero potrebbe puntare su Federico Bernardeschi come falso nueve.

Il numero 33 juventino potrebbe agire da riferimento centrale e ai suoi lati potrebbero muoversi Douglas Costa e CR7.

Bernardeschi ha sempre accettato le scelte dei suoi allenatori e di certo cambiare ruolo non lo spaventa. Il numero 33 della Juventus verrebbe spostato come centravanti solo in caso di emergenza. Però questa può essere un'opzione per Sarri qualora Higuain e Dybala non fossero a disposizione.

La Juventus aspetta di capire quando si ripartirà

La Juventus è in attesa di sapere se e quando ripartirà la stagione sportiva. Finché non ci sarà una data ufficiale per la ripresa degli allenamenti, il club bianconero non richiamerà a Torino i giocatori che sono all'estero.

Chi vorrà rientrare in Italia lo farà solo su base volontaria, esattamente come ha fatto nei giorni scorsi Miralem Pjanic. Il bosniaco ha scelto di tornare a Torino e di mettersi in isolamento presso la sua abitazione in attesa che la preparazione possa riprendere.