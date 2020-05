In questi mesi di sospensione forzata dal campionato, tanti giocatori hanno utilizzato i social per rimanere in contatto con i propri follower. Particolarmente attivo in tal senso è il centrocampista offensivo Dejan Kulusevski. Lo svedese attualmente è in prestito al Parma fino a fine stagione e in estate si trasferirà alla Juventus.

Nelle scorse ore, nelle stories su Instagram il giocatore ha dichiarato: '“Paura contagi? No, sono carichissimo per tornare a giocare". Interpellato dai tifosi sul noto social, il centrocampista offensivo ha invece evitato di pronunciarsi sulla sua esclusione dalla squadra dell'anno da parte del team Fifa.

Nel frattempo, di recente sono arrivati dei complimenti sinceri allo svedese da parte dell'ex difensore del Parma ed attuale allenatore professionista Luigi Apolloni.

Apolloni: 'Kulusevski può imporsi alla Juve'

La stagione fin qui disputata da Dejan Kulusevski è stata di notevole livello, a tal punto da attirare l'attenzione della Juventus che lo ha ingaggiato.

Dello svedese ha parlato in maniera entusiasta anche l'ex difensore del Parma e della nazionale Luigi Apolloni. In un'intervista a Radio Musica Television, l'allenatore ha dichiarato: "Kulusevski è umile, se affronterà l'esperienza alla Juventus come ha fatto con il Parma, farà sicuramente bene". Come ha sottolineato Apolloni, ci saranno sicuramente tante aspettative sul nazionale svedese, ma ha tutte le potenzialità per imporsi in un grande club come la Juventus.

La carriera di Dejan Kulusevski

Dejan Kulusevski cresce in Svezia nel IF Brommapojkarna, da dove viene acquistato dall'Atalanta nell'estate 2016 per 165 mila euro.

Lo svedese dapprima viene impiegato nella formazione Under 17 per poi passare nella Primavera bergamasca nel 2017. Due stagioni con gli Under 19 dell'Atalanta prima di trasferirsi dall'estate 2019 in prestito al Parma. Con la società emiliana fino ad adesso ha disputato 23 presenze, con cinque gol e sette assist, numeri che hanno convinto la Juventus ad investire sullo svedese ben 40 milioni di euro più bonus durante lo scorso Calciomercato invernale.

Dopo aver raccolto cinque presenze e realizzato tre gol con l'Under 21 della Svezia, il 18 novembre 2019 viene convocato nella nazionale maggiore della Svezia facendo il suo esordio. La prossima stagione alla Juventus potrebbe essere decisiva per il definitivo salto di qualità, con l'obiettivo di conquistarsi la convocazione agli Europei di calcio 2021.