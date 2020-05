Il mercato dell'Inter ruota attorno a Lautaro Martinez. L'eventuale cessione dell'argentino potrebbe determinare un ricco tesoretto per la società di Suning da investire sul mercato. Intanto il Barcellona continua ad insistere per arrivare quanto prima al giocatore argentino. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport: il giornale sportivo milanese nell'edizione odierna ha parlato di una possibile e ulteriore offerta avanzata dalla società catalana per il classe 1997. La proposta del Barcellona sarebbe 80 milioni di euro più i cartellini del terzino destro Semedo, dell'esterno sinistro Firpo e del difensore centrale Todibo.

Tale offerta potrebbe far vacillare l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta perché in questo modo, oltre ad incassare una notevole somma, potrebbe risolvere diversi problemi in tema difesa. Come è noto infatti Antonio Conte vorrebbe dei rinforzi importanti per le fasce di centrocampo e sia Semedo che Firpo rappresenterebbero dei potenziali titolari rispettivamente come esterno destro e sinistro. Inoltre anche Todibo si candiderebbe ad alternativa agli attuali titolari Skriniar, De Vrij e Bastoni, considerando anche che Godin potrebbe lasciare in estate la società di Suning.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Barcellona vuole chiudere quanto prima la trattativa Lautaro Martinez in vista del Calciomercato estivo. L'argentino rimarrebbe il principale obiettivo di mercato della società catalana per il settore avanzato, considerando che Luis Suarez potrebbe lasciare la Spagna in estate. La proposta che sarebbe arrivata stamattina all'Inter potrebbe soddisfare Marotta, anche se l'Inter rimane sempre interessata ai centrocampisti Vidal e Arthur.

Il cileno, in particolar modo, sarebbe una richiesta di Antonio Conte, che lo ha già allenato nella loro precedente esperienza professionale alla Juventus. Di certo, 80 milioni di euro potrebbero essere una somma utile per la società di Suning per incrementare il livello qualitativo della rosa.

Il mercato dell'Inter

L'Inter in estate potrebbe rafforzare in particolar modo il centrocampo. Oltre a Vidal, si valuta anche un possibile investimento per Sandro Tonali.

Considerando le possibili partenze di Asamoah e Biraghi, potrebbero essere almeno due gli acquisti per la fascia difensiva. Si segue Leowyn Kurzawa (che si libera a parametro zero a giugno 2020 dal Paris Saint Germain) ed Emerson Palmieri. Il nazionale italiano potrebbe lasciare il Chelsea anche se la valutazione di mercato (circa 40 milioni di euro) potrebbe non agevolare la trattativa.