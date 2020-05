Nella lunga lista di nomi per il Calciomercato della Juventus, uno potrebbe essere stato già depennato. E’ quello di Ivan Rakitic, centrocampista centrale croato di 32 anni che è stato accostato diverse volte negli ultimi tempi ai bianconeri. Il giocatore è pronto a lasciare il Barcellona, dove gioca ormai dal lontano 2014, e con cui ha vinto tutto. Nell’ultimo anno, però, ha perso il posto fisso da titolare, continua giocare con buona continuità ma sembra proprio che la fiducia di un tempo sia persa.

Così, i blaugrana gli stanno cercando una nuova sistemazione e di certo non faranno molta fatica a trovargli una nuova casa, visti i tanti club interessati.

Calciomercato Juventus: nessun interesse per Rakitic

Ma la nuova esperienza professionale di Rakitic non dovrebbe essere alla Juventus. I rumors di calciomercato di oggi, in arrivo dal quotidiano iberico Sport e dal sito calciomercato.com, spiegano come Fabio Paratici non abbia nessuna intenzione di acquistare il croato. Rakitic sarebbe stato infatti scartato dai bianconeri che preferirebbero altri profili per rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri.

Il primo lo indica ancora ‘Sport’ che rilancia con forza le indiscrezioni che vorrebbero Arthur vero e proprio oggetto del desiderio della Juventus. Il brasiliano, a quanto pare, non sembra però interessato a cambiare aria e così la trattativa potrebbe concludersi ancora prima di nascere. Paratici vorrebbe provare a riaprirla offrendo Pjanic, profilo gradito a Setien, e quindi spingendo il Barcellona a fare pressione sul proprio calciatore per accettare le lusinghe juventine.

Al momento, l’unica cosa certa e l’altro gradimento che Arthur ha dalle parte di Torino.

Pjanic, Pogba e non solo: tutte le trattative della Juventus a centrocampo

Il calciomercato della Juventus per il prossimo centrocampo non si ferma ai soli Rakitic o Arthur. La possibile cessione di Pjanic aprirebbe la spinosa questione del nuovo regista con il blaugrana citato sopra, Jorginho e Paredes candidati forti.

Resta nel mirino, sempre in quel ruolo, Sandro Tonali con il suo agente che oggi ha dichiarato di voler vedere il suo assistito ancora in Italia quando lascerà Brescia. Con Bentancur incedibile, Ramsey sempre più importante e Matuidi che ha appena rinnovato e rimarrà, resta da sciogliere il nodo Rabiot, possibile partente in caso di buone offerte, e per il quale, al momento, tra le interessate ci sarebbe il Manchester United.

Nell’elenco di tutte le trattative del calciomercato della Juventus a centrocampo, non può di certo mancare Paul Pogba. Il francese è il sogno di mercato dei bianconeri, costa molto, ha un ingaggio alto ma è considerata la prima scelta e forse l’unica per fare un ulteriore salto di qualità.

Se il campione del mondo lascerà il Manchester United, la Juventus dovrà battere la concorrenza di Paris Saint Germain e Real Madrid per riportarlo a casa. Altri nomi sul taccuino di Paratici sono Castrovilli e Zaniolo, ma entrambi sembrano destinati a rimanere a Firenze e Roma, se proprio non dovessero arrivare offerte irrinunciabili. Scartato Rakitic, gli uomini del calciomercato della Juventus iniziano a cercare chi davvero potrà far fare il salto di qualità al centrocampo bianconero.