Howard Webb è stato uno dei migliori arbitri dei primi anni 2000. L'ex fischietto inglese vanta nel suo curriculum due finale importanti, quella della Champions League fra Inter e Bayern Monaco nel 2010 e la finale dei mondiali in Sudafrica lo stesso anno. L'ex fischietto ha vinto la prestigiosa classifica del miglior arbitro al mondo nel 2011 e nel 2014 (anno del suo ritiro). Webb è stato protagonista di un'intervista molto interessante per il noto giornale inglese 'The Athletic', soffermandosi in particolar modo su un episodio avvenuto il 25 aprile 2009.

Webb in quell'occasione dirigeva il match di Premier League Manchester United-Tottenham. Una partita molto importante ai fini della classifica in quanto la squadra allenata da Ferguson era in piena lotta per il titolo (poi vinto a fine anno, fu il terzo consecutivo per lo United). Webb si è soffermato sull'episodio da rigore per presunto fallo del portiere brasiliano Gomes sul centrocampista del Manchester United Carrick. Webb ha dichiarato: "Ho visto Carrick raggiungere la palla e poi Gomes che lo toccava, poi sono rimasto colpito dallo stupore di Gomes".

L'arbitrò decretò il rigore, ma solo qualche secondo dopo si accorse di aver preso la decisione sbagliata. Alla fine però Webb rimase sulla sua posizione autorizzando il penalty.

L'errore in Manchester United-Tottenham del 2009

Howard Webb, ex arbitro internazionale, ha svelato a The Athletic un retroscena su un errore commesso nel 2009. Dopo aver decretato il rigore allo United, l'ex arbitro capì di aver sbagliato.

Al giornale inglese ha infatti dichiarato: "Avrei solo voluto dire a Ronaldo di sbagliare il rigore". Il portoghese, leader di quel Manchester United, realizzò quel gol. La partita finì 5 a 2 per lo United dopo che la squadra di Ferguson era passata in svantaggio di due reti con i gol di Corluka e Modric. La rimonta avvenne nel secondo tempo, ma a riaprirla fu proprio il rigore dubbio decretato allo United e realizzato da Cristiano Ronaldo.

Successivamente arrivò prima il pareggio di Rooney poi il vantaggio United firmato Cristiano Ronaldo. Infine chiusero il match dapprima Rooney e poi Berbatov.

Webb attualmente è direttore tecnico degli arbitri della Premier League

Come già scritto, la carriera di Webb è stata ricca di soddisfazioni. La finale Champions League del 2010 e quella del Mondiale dello stesso anno rappresentano l'apice del suo percorso professionale da 'fischietto' inglese. La qualità di Webb è stata riconosciuta anche in Inghilterra in quanto dal 2014, appena dopo il ritiro, è entrato a far parte degli arbitri della Premier League nel ruolo di direttore tecnico.