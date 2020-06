La Juventus in estate potrebbe perdere Gonzalo Higuain. La punta argentina infatti potrebbe tornare al River Plate o provare una nuova esperienza professionale in Premier League. La società bianconera starebbe lavorando già ad un sostituto. Sfumato Icardi (ufficializzato dal Paris Saint Germain), uno dei nomi accostati alla Juventus è quello di Raul Jimenez, punta classe 1991 del Wolverhampton. Il giocatore preferito però sembrerebbe Arkadius Milik, che sarebbe stato richiesto espressamente dal tecnico Maurizio Sarri. La trattativa però potrebbe risultare molto complicata per la notevole valutazione del suo cartellino che il Napoli ha stabilito: si parla di una possibile richiesta di 50 milioni di euro, somma a cui la Juventus non vorrebbe arrivare.

Secondo il Corriere dello Sport però la società bianconera si sarebbe già portata avanti per il polacco, trovando un'intesa economica già dal giugno 2021, qualora non si dovesse trovare un'intesa sulla valutazione del giocatore fra Juventus e Napoli durante il prossimo Calciomercato estivo.

Juventus, Milik potrebbe arrivare a parametro zero a giugno 2021

Secondo il quotidiano sportivo de il Corriere dello Sport, Arkadius Milik potrebbe essere un rinforzo della Juventus dalla prossima stagione. La punta polacca è in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2021 e fatica a trovare un'intesa sul rinnovo con la società campana. Attualmente però la valutazione di mercato del giocatore è di circa 50 milioni di euro, ritenuti troppi dalla Juventus. Vista la difficile trattativa, la Juventus però starebbe lavorando alle alternative in quanto preferirebbe non investire molto per un giocatore che dalla prossima stagione potrebbe arrivare a parametro zero.

Oltre a Raul Jimenez, interesserebbe anche Kaio Jorge, punta brasiliana classe 2002 del Santos valutato circa 30 milioni di euro dalla società sudamericana. I bianconeri però non vorrebbero investire più di 20 milioni di euro per uno dei protagonisti del Brasile nella vittoria del mondiale under 20 a fine 2019.

Il mercato della Juventus

La Juventus, oltre a rinforzare il settore avanzato, dovrà necessariamente investire sul centrocampo. A rischio partenza ci sono Miralem Pjanic (ci sono Barcellona e Paris Saint Germain sul regista bosniaco), Sami Khedira (che potrebbe tornare in Germania) e Adrien Rabiot (che ha molto mercato in Premier League).

Diversi i nomi accostati alla Juventus: si va dal brasiliano Arthur al mediano francese del Lione Houssem Aouar. Rimane ovviamente il 'sogno' Paul Pogba, in alternativa la Juventus starebbe valutando la possibilità di investire sul centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic.