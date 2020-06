L'Inter è una delle grandi protagoniste sul mercato in queste ultime settimane. I nerazzurri hanno chiuso la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint Germain per cinquanta milioni di euro più otto milioni di bonus, risolvendo una questione molto spinosa e realizzando una plusvalenza notevole. Ora il club meneghino ha un ricco tesoretto da poter reinvestire per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. E l'obiettivo che sembra essere in cima ai desideri di Ausilio e Marotta è il centrocampista del Brescia, Sandro Tonali. I dialoghi vanno avanti da diverse settimane e nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti novità.

Inter pronta a chiudere per Tonali

Uno dei grandi obiettivi di mercato dell'Inter per la prossima estate è Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia risponde perfettamente ai profili che stanno conseguendo l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e Suning: uno dei migliori giovani emergenti del calcio mondiale e, per di più, italiano. Il classe 2000 ha confermato di essere pronto al grande salto nel calcio che conta. Nonostante un'annata negativa delle Rondinelle, che si trovano in fondo alla classifica di Serie A con 16 punti e vicini alla retrocessione (sono a meno nove dal Lecce terzultimo), il giocatore è sempre stato uno dei pochi a ottenere almeno la sufficienza.

Inter che si è mossa con largo anticipo e, stando a quanto riportato da La Repubblica, sarebbe pronta a definire l'affare.

Il club nerazzurro avrebbe bruciato la concorrenza della Juventus. I bianconeri, prima di potersi muovere, infatti, molto probabilmente dovranno fare cassa con almeno una cessione importante, così come fatto dal club meneghino con Mauro Icardi. Il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, si è mosso di persona chiamando Tonali, cercando di convincerlo a sposare il progetto.

Anche il direttore sportivo, Piero Ausilio, si è sbilanciato nei giorni scorsi, sottolineando come si tratti di un profilo da Inter.

Le cifre dell'affare

Inter e Brescia stanno trattando per definire i dettagli per il trasferimento di Sandro Tonali in nerazzurro. Affare che potrebbe andare in porto per 30 milioni di euro più bonus e con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato per il prossimo anno.

Per il classe 2000 è pronto un contratto quinquennale fino a giugno 2025 a oltre due milioni di euro a stagione più bonus. Una cifra vicina ai 2,5 milioni che guadagna Nicolò Barella, e superiore agli 1,8 milioni che la società nerazzurra versa a Stefano Sensi, suoi compagni in Nazionale, entrambi arrivati all'Inter la scorsa estate. Con Tonali l'Inter completerebbe la rivoluzione in mezzo al campo cominciata l'estate scorsa con gli arrivi dei due italiani e continuata a gennaio con il colpo Christian Eriksen.