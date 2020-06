La Juventus segue da vicino Arkadiusz Milik. La punta polacca, in evidenza nella finale di Coppa Italia realizzando il rigore decisivo per la vittoria del Napoli, rimarrebbe uno tra gli obbiettivi di mercato della Juventus in vista di una probabile partenza di Gonzalo Higuain. L'argentino a fine stagione potrebbe lasciare Torino soprattutto per motivi economici in quanto potrebbe essere l'ultima occasione per la Juventus di monetizzare da una sua partenza. Il classe 1987 ha il contratto in scadenza a giugno 2021 ma a pesare maggiormente è l'ingaggio che percepisce, circa 7,5 milioni di euro a stagione.

Arkadiusz Milik sarebbe ritenuto il profilo ideale come spalla di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Come scrive Calciomercato.com, la Juventus avrebbe offerto ben tre giocatori pur di convincere il Napoli a cedere la sua punta. Si tratta di Rolando Mandragora, Cristian Romero e Daniele Rugani. Il presidente De Laurentiis vorrebbe eventualmente monetizzare da una sua cessione e lo valuta almeno 40 milioni di euro.

Juventus, sarebbero stati offerti Mandragora, Rugani e Romero per Milik

Secondo calciomercato.com, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, qualora non dovesse riuscire a trovare un'intesa sul rinnovo contrattuale, vorrebbe cedere Milik solo per un'offerta cash. Difficile che la Juventus possa investire una somma vicina ai 40 milioni di euro per acquistare la punta polacca: sarebbero infatti ritenuti eccessivi a causa del suo contratto in scadenza con il Napoli a giugno 2021.

Il tentativo di inserire delle contropartite per diminuire l'offerta cash sarebbe stato respinto dalla società campana che spera di poter piazzare Arkadiusz Milik all'estero. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile interesse del Tottenham per la punta polacca, con la società inglese alla ricerca di un'alternativa al titolare Harry Kane.

Al momento però non ci sarebbe una volontà da parte degli inglesi di investire sul classe 1994. Altra società che a marzo aveva dimostrato interesse per il giocatore era il Milan ma attualmente la società di Elliott sembra più interessata a risolvere la situazione dirigenziale che non quella riguardante il mercato.

Il mercato della Juventus

Gran parte del mercato della Juventus potrebbe passare dalle cessioni. Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino: fra questi spiccano i nomi di Rugani, De Sciglio Pjanic, Khedira, Rabiot ed Higuain. Gran parte di loro potrebbero finire in alcuni scambi di mercato. Uno di questi potrebbe essere il trasferimento del regista bosniaco a Barcellona, con percorso inverso per il mediano brasiliano Arthur. Attualmente però l'ex centrocampista del Gremio sembrerebbe non apprezzare le avance della Juventus.