La conclusione della stagione calcistica dipenderà dalla curva epidemiologica. Quest'ultima infatti inevitabilmente condizionerà non solo Coppa Italia e Serie A ma anche la Champions League. La Uefa però è convinta di ultimare la fase finale delle competizioni europee. Attualmente infatti il Comitato esecutivo della Uefa, come scrive il Corriere di Torino, sta discutendo sulla possibilità di disputare a porte parzialmente aperte l'ottavo di finale di ritorno di Champions League fra Juventus e Lione. Non sono state ancora prese però delle decisioni ufficiali, sia per quanto riguarda una parziale riapertura (si parla del 10%, garantendo quindi un ingresso di 4 mila spettatori) che per la data prevista per l'ottavo di ritorno.

La Uefa spera di riaprire parzialmente stadi anche come segnale di ripartenza

Alla Uefa piacerebbe quindi dare la possibilità ai tifosi di assistere ai match anche come segnale di ripartenza rispetto all'emergenza sanitaria che ha colpito gran parte dell'Europa. In Spagna stanno lavorando in questa direzione, in riferimento all'ottavo di finale fra Barcellona e Napoli previsto al Camp Nou. Il direttore del Centro di coordinamento per le segnalazioni e le emergenze sanitarie Fernando Simon ha infatti dichiarato: "Il ministero della Salute ha promesso che effettuerà una valutazione dei rischi e se qualcosa si potrà fare, sarà fatto".

Uefa, da definire il calendario e la sede della finale di Champions League

Intanto si attende la decisione del Comitato esecutivo dell'Uefa in merito al calendario della Champions League, che si disputerà nel mese di agosto. Secondo Bild, non dovrebbe essere confermata la sede Istanbul per la finale della massima competizione europea.

Probabile quindi la sostituzione con Lisbona, che sarebbe pronta ad ospitare una sorta di final eight dedicata alle squadre qualificate ai quarti di finale. La città portoghese sarebbe favorita rispetto alla Germania e alla Russia per diversi motivi: prima di tutto perché non ci sono squadre portoghesi impegnate in Champions League, inoltre ci sono molti stadi ravvicinati, infine ci sarebbe una fiscalità favorevole rispetto alle altre nazioni.

La Germania favorita ad ospitare l'Europa League

Sempre secondo Bild, il Portogallo potrebbe quindi ospitare la fase finale della Champions League mentre la Germania potrebbe essere la sede della final eight dell'Europa League. Potrebbe essere scelta la regione di Francoforte, che è attualmente a zero contagi. Inoltre nel raggio di 100 km si possono trovare diversi stadi, da quello dell'Eintracht fino ad arrivare a quelli dell'Hoffenheim, Darmstadt, Wiesbaden, Kaiserslautern e Karlsruhe. Da escludere quindi la candidatura della Russia sia per Champions League ed Europa League, a causa della difficile situazione associata alla pandemia.