La Juventus, tra qualche giorno, farà il suo ritorno in campo a distanza di tre mesi dall'ultima gara ufficiale. I bianconeri, venerdì 12 giugno, sfideranno il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nel sfida di Tim Cup, a guidare l'attacco della Juventus dovrebbe esserci Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero dovrebbe agire come centravanti visto che Gonzalo Higuain è alle prese con un fastidio muscolare. Dybala, in questa prima parte di stagione, è stato uno dei giocatori più decisivi e Sarri si è spesso affidato a lui per ottenere vittorie importanti. Per il numero 10 juventino, in questi mesi, si è anche parlato di un possibile rinnovo di contratto con la Juventus.

Proprio di questo argomento ne ha parlato lo stesso giocatore argentino alla Cnn: "A un certo punto potrebbe esserci il rinnovo, ma dipende dalla Juventus".

Dybala parla del rinnovo di contratto

Paulo Dybala, la scorsa estate, è stato a un passo dall'addio alla Juventus. Il numero 10 bianconero era molto vicino al Manchester United, ma su di lui c'era l'interesse anche del Tottenham e del Paris Saint Germain. In un'intervista alla Cnn lo stesso Dybala ha confermato che nel 2019 questi club si fecero avanti per averlo: "Sono stato contattato, c’erano alcuni club interessati perché la società non voleva più tenermi". La Joya ha anche spiegato che la Juventus non voleva più contare su di lui, ma alla fine l'argentino ha deciso di restare a Torino visto il suo legame con i colori bianconeri.

Dybala ha sottolineato che non voleva concludere la sua avventura alla Juve lasciando un brutto ricordo: "Quindi ho comunicato la mia intenzione di restare". Adesso, Dybala spera di poter prolungare il suo rapporto con la società di Agnelli: "Al momento non c'è nulla, davvero". Inoltre, l'argentino ha spiegato che ha ancora un anno e mezzo di contratto e si mette nei panni della società vista l'emergenza Covid-19.

Ma Dybala ci ha tenuto anche a sottolineare che altri calciatori hanno rinnovato il loro contratto: "Quindi aspettiamo". Infine, la Joya ha aggiunto che è in un grande club ed è felice. Dybala ha concluso il suo pensiero sul rinnovo rivelando che ha un buon rapporto con il presidente Agnelli: "Sicuramente a un certo punto verranno a parlare.

O forse no, non lo so".

Dybala prepara la gara contro il Milan

In attesa di sapere come evolverà la situazione legata al rinnovo di contratto Paulo Dybala si concentra sul campo. Il numero 10 juventino e i suoi compagni, nella mattinata di oggi 9 giugno, saranno alla Continassa per allenarsi in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Nella seduta odierna, Sarri capirà come stanno Higuain, Ramsey e Chiellini. Il Pipita, ieri 8 giugno, ha fatto fisioterapia per recuperare dal fastidio muscolare. Il gallese, invece, segue un programma personalizzato, mentre il Capitano della Juventus svolge sedute di riatletizzazione.