Questo pomeriggio, la Juventus ha fatto il suo ritorno alla Continassa per mettere nel mirino la gara di venerdì 12 giugno contro il Milan. Maurizio Sarri sta lavorando sempre di più sulla tattica e il suo obiettivo è che la squadra arrivi a questo appuntamento al top della forma. L'allenatore della Juventus, in questi giorni, dovrà risolvere alcuni nodi di formazione. Infatti, resta da capire se il tecnico vorrà schierare dal primo minuto Giorgio Chiellini e Aaron Ramsey. Il gallese non è ancora al top della forma per questo motivo è possibile che contro il Milan venga sostituito da Sami Khedira.

Inoltre, in settimana si capirà qualcosa in più sulle condizioni fisiche di Gonzalo Higuain. Il Pipita resta in forse per il match contro il Milan visto che ha accusato un fastidio muscolare nella giornata di giovedì 4 giugno.

La Juventus ripartirà dal 4-3-3

La Juventus si sta preparando con grande attenzione in vista della partita contro il Milan. I bianconeri, venerdì 5 giugno, hanno anche svolto un test amichevole all'Allianz Stadium per respirare nuovamente l'aria di casa. In questa sfida in famiglia, Sarri ha provato la formazione che potrebbe utilizzare contro il Milan. Il tecnico toscano è intenzionato a ripartire dal 4-3-3 e dal tridente formato da Douglas Costa, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Ovviamente, Sarri avrà tutta la settimana per valutare le condizioni dei suoi giocatori e le scelte definitive le prenderá solo a poche ore dal match contro il Milan.

Una delle novità di formazione in vista del match contro i rossoneri dovrebbe essere a centrocampo, dove potrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Sami Khedira. Il tedesco potrebbe agire con i due titolarissimi Rodrigo Bentancur e Blaise Matuidi. L'uruguaiano dovrebbe agire in cabina di regia, visto che ormai sembra essere lui il regista titolare della Juventus.

Il numero 30 bianconero, di fatto, ha preso il posto di Miralem Pjanic. In difesa, invece, potrebbe giocare al quartetto formato da Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. Dunque dal primo minuto non dovrebbe giocare Giorgio Chiellini visto che, nelle ultime settimane, ha svolto un programma personalizzato.

Per questo motivo Sarri potrebbe decidere di mandarlo in panchina. Anche in questo caso, però, una decisione definitiva verrà presa a ridosso della sfida contro il Milan.

Cristiano Ronaldo pronto per il ritorno in campo

Venerdì 12 giugno, l'attacco della Juventus sarà guidato da Cristiano Ronaldo. Infatti, CR7 è certo di una maglia da titolar,e visto che pare essere uno dei giocatori più in forma. Per restare sempre al top, Ronaldo ha lavorato con grande intensità anche durante il lockdown. Stamani CR7, tramite Twitter, ha fatto partite il conto alla rovescia in vista dei prossimi importanti match che attendono lui e i suoi compagni.