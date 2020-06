La crisi economica che si è abbattuta in Italia ha riguardato gran parte della popolazione. Non ha però intaccato le tasche di chi già vive una vita agiata, in special modo quelle dei giocatori professionisti di Serie A. Di recente infatti la moglie di Lorenzo Insigne ha deciso di regalare a suo marito una nuova Lamborghini in occasione del suo 29esimo compleanno. Un episodio che ha scatenato pareri contrastanti: da una parte molti hanno criticato la scelta della donna di non dare un buon esempio, soprattutto nei confronti di chi in questi giorni, considerata la crisi economica, sta combattendo per vivere in maniera dignitosa.

Fra i critici nei confronti del capitano del Napoli spicca il nome del giornalista sportivo (ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport e attuale vicedirettore della Gazzetta dello Sport) Paolo De Paola.

Dall'altra però tanti si sono schierati a favore della famiglia dell'attaccante del Napoli, nello specifico il giornalista sportivo noto tifoso napoletano Carlo Alvino. Quest'ultimo su Twitter ha difeso Insigne tirando in ballo di nuovo Cristiano Ronaldo e indirettamente la Juventus.

Alvino difende Insigne tirando in ballo Cristiano Ronaldo

Il giornalista sportivo Carlo Alvino ha condiviso su Twitter una foto della mamma di Cristiano Ronaldo con alle spalle un regalo ricevuto da parte del figlio, una nuova Mercedes.

Un'immagine che risale al compleanno della mamma di CR7 lo scorso maggio. A questa foto il giornalista sportivo, tifoso napoletano, ha aggiunto il post: "Naturalmente lo sdegno a giorni alterni di chi è mosso solo da sentimenti di invidia e di antinapoletanità oggi non prevede “uscite” contro Ronaldo per questo regalino".

Parole che hanno suscitato diverse reazioni, quelle più accese sono state evidentemente quelle dei tifosi bianconeri.

Naturalmente lo sdegno a giorni alterni di chi è mosso solo da sentimenti di invidia e di antinapoletanità oggi non prevede “uscite” contro Ronaldo per questo regalino... pic.twitter.com/dQbp1U4tiO — Carlo Alvino (@Carloalvino) June 7, 2020

I commenti degli utenti al post di Alvino su Twitter

Non sono mancati pareri contrastanti in riferimento al post pubblicato da Carlo Alvino in 'difesa' di Lorenzo Insigne.

Un utente ha scritto in maniera ironica: "Stai paragonando Insigne a Cristiano Ronaldo? È come paragonare Alvino a Pistocchi...". Altri invece hanno sostenuto il pensiero di Alvino sottolineando come nessuno ha parlato della beneficenza del capitano del Napoli che ha donato diverse mascherine ed apparecchiature all'ospedale Cotugno di Napoli. Ci sono stati poi pareri più neutri. Un utente ha scritto: "Tutto giusto, ma al di là del colore della maglia o dei propri sentimenti: è necessario ostentare sempre e comunque tutto?". Evidente il riferimento al fatto che l'Italia in questi ultimi tre mesi ha attraversato e tuttora attraversa una situazione economica davvero difficile.