Il Calciomercato rimane uno dei principali argomenti trattati dai media sportivi. In attesa di conoscere se e quando riprenderà la Serie A (il 28 maggio sarà una data fondamentale da questo punto di vista), arriva una clamorosa indiscrezione diffusa durante la trasmissione 'Il Processo' sul canale 7 Gold. A lanciarla è stato il giornalista sportivo Fabio Santini. Il rumors riguarda il possibile futuro professionale di Cristiano Ronaldo.

Il giornalista ha dichiarato: "Alla fine del suo contratto (giugno 2022, ndr) Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus per provare un'avventura diversa in un altro campionato, uno dei principali".

Santini ha poi ipotizzato anche la possibile destinazione aggiungendo: "CR7 è attratto dal Paris Saint-Germain". Il portoghese potrebbe quindi provare un'esperienza in un nuovo campionato, dopo essere stato protagonista in quello portoghese, inglese, spagnolo ed italiano. Il giornalista di RTL ha diffuso un'ulteriore anticipazione che riguarda la panchina della Juventus, sottolineando che questo finale di stagione potrebbe essere decisivo per il futuro professionale di Maurizio Sarri.

Santini: 'Se Sarri dovesse fallire arriverebbe Zidane'

Il giornalista di RTL Fabio Santini si è soffermato anche sul possibile futuro professionale di Maurizio Sarri alla Juventus. Ha dichiarato: "Resterà alla Juventus solo se riuscirà a vincere un qualcosa di importante".

Lo stesso Santini ha parlato anche della possibile alternativa al tecnico toscano qualora dovesse venire esonerato. Secondo il giornalista di RTL Zinedine Zidane è il principale candidato a sostituire l'ex Chelsea, Napoli ed Empoli. Il tecnico francese, infatti, nonostante sia tornato la scorsa stagione nella società spagnola, non avrebbe piene garanzie su una sua eventuale riconferma al Real.

Anche per Zidane probabile possano essere decisivi i risultati, sia in campionato che in Champions League. A tal riguardo il Real ad agosto (qualora la Uefa confermasse l'intenzione di ultimare la Champions League) dovrà disputare la partita di ritorno degli ottavi di finale contro il Manchester City, dopo la sconfitta subita all'andata al 'Bernabeu' per 2 a 1.

Il mercato della Juventus

Dovrebbero quindi essere scontate le conferme nel settore avanzato di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala per la prossima stagione, mentre è probabile la partenza di Gonzalo Higuain. Proprio per questo potrebbe arrivare un importante investimento nel ruolo di punta. Piacciono Mauro Icardi, Gabriel Jesus e Arkadius Milik. La Juventus potrebbe ripiegare su una trattativa più agevole, sia dal punto di vista contrattuale che economico. In questo la punta polacca del Napoli potrebbe quindi essere più agevolata rispetto agli altri prima menzionati. L'ex Ajax ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e ha una valutazione di circa 40-50 milioni di euro. La Juventus potrebbe inserire delle contropartite tecniche per limitare l'esborso cash.