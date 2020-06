Sabato 13 giugno 2020 alle ore 20:45 è in programma il secondo match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia che dovrebbe essere tra Napoli e Inter. La partita d'andata, giocata il 12 febbraio, ha visto i partenopei spuntarla a San Siro con un gran goal di Fabian Ruiz ma, adesso, entrambe le squadre si giocheranno l'accesso all'ambita finale tra diverse incognite, come l'approccio all'incontro ed il ritmo partita dei calciatori.

Le statistiche tra le due compagini durante gli ultimi cinque match di Coppa Italia vedono il Napoli in vantaggio con tre vittorie, contro un solo bottino pieno dell'Inter, mentre un incontro è terminato a reti inviolate (poi vinto dai nerazzurri ai rigori).

L'incontro si disputerà a porte chiuse, a causa delle norme sanitarie vigenti nel nostro paese, e verrà trasmesso in chiaro da Rai 1 e Raiplay.

Napoli, Koulibaly torna il perno della difesa

Gennaro Gattuso avrà intenzione di far prevalere il vantaggio dell'andata, considerato il goal in trasferta, e per tentare l'approdo in finale potrà inoltre puntare sul ritorno di Kalidou Koulibaly come centrale difensivo. Il mister calabrese pare voglia puntare nuovamente sul suo fedele 4-3-3 con Ospina tra i pali. I quattro interpreti difensivi dovrebbero essere Di Lorenzo e Mario Rui che agiranno come esterni, mentre Maksimovic sarà affiancato, come accennato prima, da Koulibaly. In mezzo al campo, assieme a Demme, potrebbe esserci un ballottaggio a tre Fabian Ruiz-Zielinski-Allan per due posti, col polacco e lo spagnolo leggermente avanti nelle gerarchie.

Pochi dubbi, invece, sembrano esserci in attacco dove in campo scenderà il tridente formato da Insigne, Mertens, e Callejon.

Inter, Eriksen potrebbe partire titolare

Antonio Conte sarà chiamato a ribaltare la sconfitta dell'andata e per riuscirci pare che voglia puntare sul suo fedele 3-5-2. Tra i pali niente turnover perché sarà ancora la volta del capitano Samir Handanovic, che sarà schermato dal terzetto arretrato composto da Skriniar, Bastoni e De Vrij.

Cerniera di centrocampo con Barella e Brozovic che potrebbero essere affiancati da Eriksen, con Biraghi e Candreva che agiranno come ali. Tandem d'attacco che sarà presumibilmente formato dal solito duetto Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Napoli-Inter:

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Zielinski (Allan), Demme, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens, Callejon.

All. Gattuso.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Bastoni, De Vrij, Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi, Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.