L'Inter sarà una delle protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno cominciato a muoversi con largo anticipo, anche a causa della sosta forzata del campionato per l'emergenza relativa al Coronavirus. Il club meneghino ha sistemato il bilancio con la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi al Paris Saint Germain per 50 milioni di euro più otto milioni di bonus facilmente raggiungibili. Ora i dirigenti hanno il tesoretto necessario da poter reinvestire anche in entrata, assecondando le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte.

Uno dei principali obiettivi sarebbe Marash Kumbulla.

Il club nerazzurro avrebbe avviato la trattativa con il Verona, che potrebbe essere definita già nelle prossime settimane; a rilanciare questa indiscrezione è stato recentemente anche il giornalista Enzo Bucchioni.

Kumbulla sarebbe a un passo

L'Inter rinforzerà sicuramente il reparto arretrato nella prossima sessione di calciomercato. L'obiettivo sarà quello di ringiovanire il reparto visto il possibile addio di Diego Godin. Il nome in cima alla lista di Ausilio e Marotta è quello di Marash Kumbulla. Il centrale albanese è stato tra le grandi rivelazioni nelle fila del Verona, che ha sovvertito ogni pronostico e ora è in piena lotta per un piazzamento europeo. Il giocatore piace molto ad altri club, con il Napoli che ha provato ad acquistarlo in un pacchetto insieme a Rrahmani.

Nulla di fatto, visto che il classe 2000 ha espresso la propria preferenza per un trasferimento a Milano. Resta da trovare l'accordo tra i due club e la crisi che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi che potrebbe influire sulla sua valutazione. Setti, comunque, non vorrebbe cederlo per una cifra inferiore ai 25 milioni di euro.

Nell'affare potrebbero entrare i cartellini di Federico Dimarco, già in prestito all'Hellas con diritto di riscatto fissato a otto milioni, e di Eddie Salcedo, che potrebbe restare un altro anno in prestito.

Non solo Kumbulla

A svelare che l'affare Kumbulla è ad un passo dalla fumata bianca è stato il giornalista, Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.

Oltre al difensore del Verona sembrerebbe vicino anche Sandro Tonali: "Con i soldi di Icardi l'Inter chiuderà due affari che ha in ponte da diverso tempo. Uno è Tonali, Cellino è abile, punta a far scattare un’asta, ma i nerazzurri sono in vantaggio. Non pagherà i 60 milioni chiesti dal Brescia, un accordo è probabile. Anche Kumbulla è nel mirino da mesi e l’operazione si farà".

Per due colpi che sembrano in via di definizione, ce n'è uno che sembra essersi complicato. Si tratta di Federico Chiesa, per cui sono in corso valutazioni soprattutto dal punto di vista tattico, secondo Bucchioni: "Conte vuol insistere con il 3-5-2 e Chiesa si esprime meglio nel 4-3-3, impossibile fargli fare tutta la fascia, perde l’intensità, e come seconda punta al fianco di Lukaku serve un giocatore diverso.

Anche sui 70 milioni chiesti della Fiorentina ci sono perplessità".

Per l'attaccante della Fiorentina, comunque, verranno fatte delle valutazioni e non è escluso che il club meneghino faccia comunque un tentativo. Nell'affare potrebbero entrare due contropartite tecniche: Dalbert, già in prestito attualmente ai toscani, e uno tra Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan, che tornerà dal prestito al Cagliari.