Il rapporto tra Miralem Pjanic e Maurizio Sarri sarebbe ai minimi storici. Stando a quanto afferma il quotidiano "La Stampa", il tecnico della Juventus e il numero 5 juventino, nel corso della stagione, avrebbero avuto dei duri confronti a cui non avrebbe fatto seguito un reale e definitivo chiarimento.

Durante uno degli ultimi allenamenti ci sarebbe addirittura stato un momento di tensione tra il centrocampista e il tecnico ex Chelsea, Sarri avrebbe così deciso di tagliare definitivamente il bosniaco che domani sera molto probabilmente non sarà in campo dal primo minuto contro il Bologna. L'allenatore di fatti avrebbe deciso di affidare definitivamente le chiavi della mediana bianconera a Rodrigo Bentancur.

La Juventus si prepara in vista della trasferta di Bologna

Nel tardo pomeriggio di oggi 21 giugno, la Juventus sarà in campo alla Continassa per allenarsi e preparare la gara contro il Bologna. La seduta odierna servirà a risolvere gli ultimi dubbi di formazione: si capirà ad esempio come sta Gonzalo Higuain che ieri ha lavorato a parte, la sensazione dunque è che difficilmente possa essere titolare. Higuain, però, potrebbe andare in panchina ed essere così a disposizione. Questo pomeriggio, la squadra non partirà alla volta di Bologna, è infatti previsto che il club arrivi direttamente domani in Emila-Romagna.

I dubbi di formazione

Sarri ha ancora qualche dubbio ma molto probabilmente presenterà delle novità rispetto ai titolari schierati in Coppa Italia: l'allenatore sembra intenzionato ad affidarsi ancora a Rodrigo Bentancur e ai suoi lati dovrebbero esserci Aaron Ramsey e Adrien Rabiot.

Miralem Pjanic dovrebbe partire dalla panchina. Anche in difesa ci sarà un cambio forzato vista l'assenza di Alex Sandro. Il brasiliano starà fuori per circa 20 giorni e al suo posto, domani sera, dovrebbe toccare a Mattia De Sciglio.

Anche in attacco potrebbe esserci qualche dubbio visto che il tridente formato da Douglas Costa, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo non ha dato i risultati sperati.

La sensazione, però, è che il tecnico della Juventus non proponga alcuna novità. Senza Higuain infatti, Sarri non ha alternative e sembra difficile che possa schierare gli attaccanti dell'Under 23 Olivieri e Vrioni o che mandi in panchina uno fra Costa e Dybala per dare l'ennesima chance a Bernardeschi.

Probabilmente se ne saprà qualcosa in più solo dopo l'allenamento di questo pomeriggio, anche se l'allenatore risolverà i dubbi di formazione solo a poche ore dal fischio d'inizio del match contro il Bologna.