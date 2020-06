Questo pomeriggio, la Juventus è scesa in campo alla Continassa per svolgere l'allenamento della vigilia in vista della partita contro il Milan. I bianconeri hanno curato ogni dettaglio nei minimi dettagli per arrivare al top della forma alla semifinale di ritorno di Tim Cup. La Juventus, domani sera 12 giugno, si affiderà al 4-3-3 visto che Sarri proseguirà nel solco tattico tracciato tre mesi fa contro l'Inter. L'allenatore toscano, contro il Milan, non rischierà i giocatori che non sono al top della forma. Per questo motivo, Giorgio Chiellini e Aaron Ramsey non saranno in campo dal primo minuto.

Al loro posto giocheranno Matthijs de Ligt e Sami Khedira.

La Juventus ripartirà dal 4-3-3

Domani sera, la Juventus tornerà in campo dopo tre mesi dall'ultima gara ufficiale. C'è grande curiosità per vedere come i bianconeri reagiranno dopo la sospensione dovuta al lockdown. Infatti, in queste settimane, la squadra ha lavorato intensamente alla Continassa, ma come ha spiegato Sarri bisognerà vedere come i giocatori si esprimeranno in una partita completa. Per questo motivo, il tecnico della Juventus vuole affidarsi alle sue certezze per quindi punterà soprattutto sull'esperienza dei suoi senatori ovvero Buffon, Bonucci, Khedira e Cristiano Ronaldo. Intorno a loro, verrà schierato un undici altamente competitivo.

In difesa, davanti al numero 77 juventino, dovrebbero agire Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro. Mentre nella linea mediana bianconera dovrebbe esserci la conferma di Rodrigo Bentancur. Il numero 30 juventino dovrebbe agire in cabina di regia al posto di Miralem Pjanic. Ai lati di Bentancur, invece, ci saranno Khedira e Matuidi.

Il tedesco tornerà in campo dopo 7 mesi dopo l'ultimo match ufficiale, visto che lo scorso dicembre fu sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio. Dunque, è possibile che Khedira giochi solo una parte del match e che nel secondo tempo possa essere sostituito. In attacco, invece, non ci sono dubbi visto che giocheranno Douglas Costa, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

Inoltre, dopo l'allenamento di oggi, i giocatori della Juventus hanno lasciato il JTC visto che non è previsto il ritiro pre gara. La squadra tornerà alla Continassa, venerdì mattina, per svolgere la rifinitura e al termine della seduta i calciatori resteranno al JHotel in attesa di andare all'Allianz Stadium.

La Juventus non rischierà Higuain

Per la gara di domani, contro il Milan, Maurizio Sarri non dovrebbe avere a disposizione Gonzalo Higuain. Il Pipita è alle prese con un fastidio muscolare e il club bianconero non vuole correre rischi. Anche perché, la Juventus spera di raggiungere la finale di Coppa Italia, perciò preferisce non rischiare Higuain. Infatti, la finale di Tim Cup sarà in programma mercoledì 17 giugno e Maurizio Sarri eventualmente vuole avere tutta la sua rosa a disposizione.

Inoltre, anche questo pomeriggio Higuain ha lavorato a parte.

Dybala carica la Juventus

Mancano poche ore al ritorno in campo della Juventus e Paulo Dybala, in un video condiviso su Twitter ha voluto mandare un messaggio d'amore alla sua squadra: "Mia Signora, abbiamo aspettato che passasse la tempesta. - ha rivelato il numero 10 juventino - Ci siamo quasi e potrai rivederci in azione e percepire il nostro amore".