Il 13 giugno alle ore 21 allo stadio San Paolo si giocherà il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter. Sfida delicata per entrambe le squadre, che hanno cominciato la stagione con l'obiettivo di portare un trofeo a casa e quindi puntano fortemente su questa competizione. La finale si giocherà solo qualche giorno dopo, mercoledì 17 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Tutte queste partite si giocheranno a porte chiuse vista l'emergenza sanitaria che ha colpito il Paese negli ultimi mesi. Nella partita di andata vi fu il successo degli azzurri di misura per 1-0 allo stadio Meazza, con gol vittoria messo a segno da Fabian Ruiz.

Come ci arrivano le due squadre

Il Napoli arriva a questa sfida in netta ripresa rispetto alla prima parte della stagione, anche se dopo il lungo stop di oltre tre mese tutto può essere rimesso in discussione. Gli azzurri, infatti, prima del lockdown avevano dato importanti segnali di ripresa ottenendo quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite disputate. Risultati che avevano permesso alla squadra di Gattuso di tornare in piena zona Europa League, al sesto posto con 39 punti, a più tre sul Milan e più quattro sul Verona e sul Parma. Nell'ultima partita giocata successo di misura per 2-1 contro il Torino.

A differenza del Napoli, l'Inter è arrivata alla sosta forzata del campionato con qualche difficoltà in più.

I nerazzurri, infatti, hanno subito due sconfitte consecutive, contro Lazio e Juventus, e sono scivolati a meno nove e a meno otto dalla primo e secondo posto. Serve una svolta per la squadra di Antonio Conte, visto che un'altra sconfitta susciterebbe inevitabilmente delle polemiche. Una squadra comunque rinforzata sul mercato a gennaio dagli arrivi di Ashley Young, Moses e Christian Eriksen.

Probabili formazioni Napoli-Inter

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, giocherà con il consueto 4-3-3. In attacco il ballottaggio è tra Callejon e Politano, con il primo in vantaggio in un tridente dove l'unico sicuro del posto è Insigne. Mertens, infatti, è alle prese con un problema muscolare e rischia di saltare la sfida.

In mezzo al campo dovrebbero esserci Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. Tra i pali conferma per Ospina, con Alex Meret che andrà ancora in panchina.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2. La coppia d'attacco sarà formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, con Eriksen che pare in vantaggio su Sensi sulla linea dei trequartisti, confermando le indiscrezioni di qualche giorno fa. L'allenatore nerazzurro dovrà fare a meno di due elementi per la trasferta partenopea, visto che non ci saranno Vecino e Godin. Sulla destra ballottaggio tra Candreva e Moses, mentre in difesa Bastoni dovrebbe andare in panchina essendo affaticato.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

All. Gattuso.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte