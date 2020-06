I giorni di quarantena hanno messo a dura prova alcuni giocatori, su tutti Gonzalo Higuain. La situazione di salute della madre unita all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da nuovo coronavirus hanno condizionato di molto il morale della punta, che è rimasta il più possibile in Argentina. Il classe 1987 ha proseguito quindi la sua preparazione fisica individuale in Sud America prima di tornare in Italia per la ripresa degli allenamenti collettivi. Non è passata però inosservata la forma fisica di Gonzalo Higuain, apparso decisamente in sovrappeso in una foto scattata alla Continassa. Il giornale sportivo 'Fichajes' ha criticato in maniera pesante la punta argentina proprio per il suo discutibile stato di forma.

'Il modo in cui Higuain si è presentato per allenarsi è semplicemente vergognoso'

Il giornale sportivo 'Fichajes', in un'articolo pubblicato il 6 giugno, si è dunque soffermato sulla forma fisica del numero 21 bianconero: "Il modo in cui Gonzalo Higuaín si è presentato per allenarsi è vergognoso". Il giornale ha infatti sottolineato che un giocatore professionista che guadagna diversi milioni di euro a stagione deve necessariamente mantenere una forma accettabile, nonostante un'emergenza sanitaria che ha condizionato il quotidiano di tante persone. Proprio per questo, secondo 'Fichajes', il River Plate dovrebbe valutare bene se è il caso di investire su un giocatore che, almeno dal punto di vista fisico, non ha dimostrato professionalità.

Il giornale ha poi gettato altra benzina sul fuoco rimarcando: "Un calciatore che si presenta con più massa grassa del normale non merita di restare nell'élite mondiale".

Lo stato di forma di Gonzalo Higuain

L'attuale stato di forma di Higuain, indipendentemente dai possibili 'chili di troppo', non è evidentemente ottimale a causa di un risentimento muscolare che potrebbe condizionarne l'impiego nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.

Il match infatti si disputerà venerdì 12 giugno, difficilmente per quella data la punta argentina tornerà a disposizione del tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Probabile quindi che il toscano possa portare in panchina la punta dell'under 23 Marco Olivieri. Il classe 1999 è il candidato principale a ricoprire il ruolo di vice Higuain.

Probabile però che parta dalla panchina, con un tridente iniziale che potrebbe essere formato da Dybala punta centrale con Douglas Costa e Cristiano Ronaldo esterni. Gonzalo Higuain potrebbe recuperare per l'eventuale finale di Coppa Italia, prevista per mercoledì 17 giugno. Non è escluso però che l'argentino venga preservato il più possibile, considerando il calendario della Juventus per i prossimi due mesi.