La Juventus, questa sera 12 giugno, farà ufficialmente il suo ritorno in campo dopo la sospensione delle competizioni a causa del Covid-19. I bianconeri, in queste settimane, si sono preparati al meglio per essere al top della forma in vista della gara contro il Milan. Anche questa mattina la Juventus ha deciso di curare gli ultimi dettagli tattici, visto che Maurizio Sarri ha fatto svolgere ai suoi ragazzi la rifinitura mattutina. Questo allenamento è servito al tecnico bianconero per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Sarri, per la gara contro il Milan, un po' a sorpresa, si dovrebbe affidare a Miralem Pjanic.

Il numero 5 juventino dovrebbe agire in cabina di regia con al suo fianco Rodrigo Bentancur. A completare il terzetto di centrocampo ci sarà uno fra Blaise Matuidi e Sami Khedira. In queste ore, il tedesco sta incalzando il francese per una maglia da titolare.

Sarri sorprende

Nelle scorse settimane, si è parlato moltissimo del nuovo ruolo di Miralem Pjanic all'interno della Juventus. Infatti, sembrava che il bosniaco fosse destinato ad un ruolo da comprimario. Ma nelle ultime ore, Maurizio Sarri avrebbe deciso di rimettere il suo numero 5 al centro del progetto. Pjanic si sarebbe ripreso il suo ruolo di regista, con Rodrigo Bentancur che, però, non dovrebbe perdere il suo posto da titolare e dovrebbe agire da mezz'ala.

Dunque, questa è la sorpresa più grande di formazione per il match contro il Milan. Per il resto, invece, c'è ancora qualche dubbio, a cominciare dalla difesa. Infatti, questa mattina, Sarri ha fatto diverse prove e sulla fascia destra avrebbe alternato Danilo e Cuadrado. Al momento, il brasiliano sembra in leggero vantaggio sul colombiano.

A completare la retroguardia ci saranno Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. Anche in attacco le scelte sono pressoché fatte, visto che la Juventus ripartirà dal tridente Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. Per la gara di questa sera, Sarri non avrà molte alternative offensive visto che avrà a disposizione il solo Bernardeschi.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, A!ex Sandro; Khedira, Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Il programma della Juventus

Questa mattina, la Juventus si è ritrovata al JTC per allenarsi in vista del match di questa sera alle 21 contro il Milan. I bianconeri al termine della seduta si sono spostati al JHotel e ci resteranno fino alle 19:15 di oggi, quando lasceranno l'albergo per spostarsi all'Allianz Stadium. Poco prima di andare allo stadio, però, ci sarà l'attesa riunione tecnica nella quale Sarri comunicherà ufficialmente ai suoi giocatori le sue scelte di formazione.

I convocati della Juventus

La Juventus, poco fa, ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera.

Sarri non avrà a disposizione Chiellini, Ramsey e Higuain. Ecco l'elenco completo degli uomini a disposizione della Juventus: Szczesny, Buffon, Pinsoglio; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado; Khedira, Pjanic, Matuidi, Bentancur, Rabiot; Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi, Zanimacchia, Olivieri, Muratore e Vrioni.