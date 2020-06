L'Inter cerca i rinforzi giusti per la prossima stagione per alzare qualitativamente il livello tecnico e di esperienza della squadra e colmare il gap che la separa dalla Juventus. Uno dei reparti da rinforzare è sicuramente quello inerente alle fasce. Asamoah e D'Ambrosio infatti non garantiscono quella qualità tecnica richiesta da Antonio Conte per alzare il livello della squadra. Il tecnico nerazzurro, nei giorni scorsi avrebbe chiesto un nuovo terzino destro e Beppe Marotta. Secondo il Daily Express, noto quotidiano britannico, c'è un giocatore che metterebbe d'accordo tutti: Hector Bellerín classe 1995 in forza all'Arsenal.

L'Inter potrebbe puntare l'esterno destro spagnolo

Dopo Lukaku, Young, Moses ed Eriksen, l’Inter potrebbe attingere ancora una volta dalla Premier League per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Questa volta ad attirare l’attenzione dei dirigenti nerazzurri è Hector Bellerín. Il giocatore è in piena trattativa per il rinnovo con l’Arsenal, il cui contratto scade nel 2023, ma ha deciso di prendersi un periodo di riflessione per capire se continuare la carriera con i Gunners. Il club londinese valuta il giocatore circa 30 milioni di euro, cifra che l'Inter sarebbe disposta a spendere pur di portare alla corte di Conte un buon terzino destro.

Classe 1995, Bellerín è all’Arsenal da ben sei anni, che diventano nove se si contano anche i tre passati nelle giovanili del club (dal 2011 al 2014).

Considerato anche un leader del gruppo a livello di spogliatoio, per Antonio Conte potrebbe essere un ottimo rinforzo sia sotto il profilo tecnico che sotto quello caratteriale. Il venticinquenne, infatti, sarebbe l'esterno destro ideale per il 3-5-2 del tecnico salentino. Bellerin, prima di lasciare l'Inghilterra, vuole parlare con Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, per capire che spazio avrà tra i titolari della squadra dell'Emirates.

Qualora il tecnico non dovesse fornirgli le adeguate garanzie, il nativo di Badalona chiederebbe la cessione. L’Inter, in quel caso, sarebbe pronta a sferrare l'attacco decisivo.

Su Bellerín ci sarebbe anche la Juventus

L'Inter non sarebbe l'unica squadra italiana interessata a Bellerín, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, sulle tracce dell’esterno spagnolo ci sarebbe anche la Juventus.

I bianconeri stanno fiutando l’affare e contano di riuscire a strappare il giocatore a cifre contenute. L’idea è quella di scommettere sul terzino, tentare di rilanciarlo e permettergli di giocarsi il posto da titolare con Danilo. Bellerín nella rosa bianconera andrebbe a prendere il posto di Mattia De Sciglio, che non è riuscito a convincere Maurizio Sarri ed è stato impegnato pochissimo. Nelle prossime settimane si preavvisa una vera e propria sfida di mercato tra Inter e Juve per aggiudicarsi l'esterno dell'Arsenal.