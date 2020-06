Nelle ultime settimane la Juventus ha puntato molto sulle prestazioni di Douglas Costa, infatti nelle sfide contro il Milan e il Napoli Maurizio Sarri lo ha sempre schierato tra i titolari. Nella gara contro il Bologna, però, il numero 11 bianconero è partito dalla panchina per poi subentrare nel secondo tempo. Ma la prestazione di Douglas Costa è stata un po' sottotono, tant'è che l'esterno carioca ha anche ricevuto alcune critiche da parte dei suoi tifosi. In particolare un sostenitore juventino, tramite Twitter, ha scritto un messaggio di critiche rivolto proprio al giocatore ex Bayern Monaco: "Fatti un altro Tik Tok, sei sotto un treno".

Questo commento però non è affatto piaciuto a Douglas Costa che ha risposto così alle critiche del tifoso bianconero: "Vai a quel Paese tu e tua sorella, fdp (figlio di p...)".

Vai tu e tua irmã para o caralho fdp — Douglas Costa (@douglascosta) June 22, 2020

Non è la prima volta che Douglas Costa risponde ai tifosi

Douglas Costa è uno dei giocatori della Juventus che usa i social network con maggiore frequenza. Il numero 11 juventino ama mostrare alcuni momenti della sua vita tramite Instagram e negli ultimi mesi ha anche scoperto Tik Tok. Spesso il brasiliano condivide simpatici video sulla nuova piattaforma che sta spopolando tra i vip. L'altra sera, però, al termine della gara contro il Bologna, Douglas Costa si è imbattuto in un commento di un tifoso bianconero e questo messaggio non è piaciuto al brasiliano che così ha deciso di rispondere per le rime.

Ma non è la prima volta che l'ex Bayern Monaco mette a tacere le critiche che riceve sui social. Infatti, durante la quarantena, Douglas Costa è volato in Brasile per stare insieme ai suoi famigliari. Durante il lockdown, il calciatore della Juventus si è spesso immortalato mentre si godeva il sole del Brasile insieme alla fidanzata.

Questi scatti non sono passati inosservati e molti gli hanno fatto notare che poteva evitare di condividere certe immagini. Anche in quel caso, la risposta di Douglas Costa non si è fatta attendere e all'epoca, a chi lo criticava, scrisse: "Un altro che vuole farmi da social media manager".

Adesso l'esterno della Juventus cerca riscatto in campo

Adesso, Douglas Costa dovrà lasciarsi alle spalle le polemiche social e dovrà cercare di dare alcune risposte in campo. La stagione del brasiliano è stata travagliata visto che nei primi mesi dell'annata 2019/2020 era spesso fermo ai box. Da qualche settimana, il numero 11 della Juventus si allena regolarmente agli ordini di Sarri e il tecnico nelle prime due uscite post lockdown lo ha schierato tra i titolari. Lunedì 22 giugno, contro il Bologna, però, l'allenatore ha concesso un turno di riposo a Douglas Costa e al suo posto ha schierato Federico Bernardeschi che ha giocato un'ottima partita. Dunque, adesso la concorrenza per il brasiliano è agguerrita e se vorrà una maglia da titolare dovrà certamente dare di più.