La Juventus avrebbe bruciato l'Inter nella corsa al talentuoso difensore albanese Marash Kumbulla trovando l'intesa con l'Hellas Verona sulla base di 32 milioni di euro. Secondo il quotidiano La Stampa, l'accordo sarebbe praticamente raggiunto, con buona pace non solo dei rivali nerazzurri, ma anche del Napoli che da un po' di tempo seguiva il centrale ventenne.

Si tratterebbe di un'operazione lampo simile a quella che ha permesso alla Juventus di acquistare il gioiellino del Parma (che era di proprietà dell'Atalanta) Dejan Kulusevski tra Natale e Capodanno, lasciandolo in prestito alla società emiliana fino al termine di questa stagione.

Qualora dovesse arrivare la conferma dell'operazione Kumbulla, la compagine torinese sarebbe riuscita ad assicurarsi un altro giovane di belle speranze, strappandolo al contempo a una diretta concorrente come l'Inter.

Sembra che i campioni d'Italia in carica siano riusciti a convincere il Verona a cedere il difensore albanese proponendo una valutazione che ruoterebbe intorno ai 32 milioni. Resterebbe da chiarire, però, se la somma verrebbe versata per intero alla società scaligera, oppure se nell'accordo rientrerebbero anche delle contropartite tecniche gradite ai veneti che andrebbero di conseguenza a ridurre il cash che la Juventus dovrebbe pagare per il cartellino del ventenne centrale gialloblu.

La Juventus avrebbe battuto l'Inter sul tempo nella sfida di mercato per Kumbulla

Com'è accaduto proprio per Kulusevski (inseguito a lungo dall'Inter e poi diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus), la storia starebbe per ripetersi anche con Marash Kumbulla. Secondo La Stampa, l'affare sarebbe ormai in dirittura d'arrivo, con il calciatore che avrebbe già accettato di firmare un quinquennale con la squadra piemontese.

Di conseguenza, l'Inter non avrebbe ulteriori margini di manovra per tentare con un colpo di coda di assicurarsi le prestazioni del giovane difensore, allontanandolo dalla Juventus sul filo di lana.

In queste settimane, la società nerazzurra aveva avuto dei contatti con l'Hellas Verona per trovare la soluzione giusta e soddisfacente per ambo le parti per mettere nero su bianco il passaggio di Kumbulla all'Inter.

I dirigenti del sodalizio milanese avrebbero discusso con i colleghi veneti di alcuni giovani da inserire in un eventuale accordo ed erano spuntate anche le prime indiscrezioni su due nomi graditi agli scaligeri. Questi ultimi pare avessero manifestato un certo interesse per il difensore Lorenzo Pirola e per l'attaccante Sebastiano Esposito. Il centravanti, tra l'altro, nonostante non abbia ancora compiuto 18 anni (diventerà maggiorenne il 2 luglio) fa già parte della prima squadra allenata da Antonio Conte.