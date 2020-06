La sconfitta contro il Napoli in Coppa Italia ha acuito i malumori dei tifosi bianconeri, che non hanno risparmiato critiche ad allenatore e ai giocatori. Uno dei più bersagliati è stato Cristiano Ronaldo, considerato lontano parente di quello visto prima della sosta campionato dovuta al lockdown. In aggiunta a questo, in questi giorni sono rimbalzate delle voci di mercato in merito ad un possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Del futuro di CR7 ha parlato anche il centrocampista offensivo dell'Orlando City Nani, ex compagno di squadra sia di club (allo Sporting Lisbona e al Manchester United) sia nella nazionale portoghese.

Nani apre alla possibilità di un futuro trasferimento di Cristiano Ronaldo nella MLS

In un'intervista all'emittente Espn, l'ex giocatore della Lazio Nani ha dichiarato: "Un paio di anni fa, CR7 mi ha detto che probabilmente finirà di giocare in America". Lo stesso portoghese però ci ha tenuto a sottolineare che questa è una possibilità, non una certezza. Un'ipotesi che attualmente però non trova conferme concrete, considerando soprattutto la competitività del portoghese e il livello attuale della Major League Soccer.

Il centrocampista Nani ci ha tenuto poi a sottolineare la crescita tecnica che sta avendo in questi anni il campionato di calcio americano: il portoghese ha poi ricordato che la MLS si sta arricchendo di giocatori e di tecnici di qualità, con miglioramenti evidenti di stagione in stagione.

Infine il centrocampista offensivo ha rimarcato il fatto che ci sono tutte le possibilità affinché la Major League Soccer diventi un grande campionato, anche perché sostenuta da un grande paese come gli Stati Uniti d'America.

Il mercato della Juventus

Attualmente però le voci di mercato che danno Cristiano Ronaldo lontano dalla Juventus non trovano conferme fra i media sportivi italiani.

Pare probabile infatti che il portoghese decida di rispettare il suo contratto con i bianconeri almeno fino a giugno 2022, scadenza naturale dell'intesa contrattuale con la Juventus. D'altronde, non mancano gli obiettivi importanti per l'attaccante bianconera, su tutti l'Europeo 2021 e soprattutto il mondiale con il Portogallo in Qatar 2022.

Altro obiettivo concreto di Cristiano Ronaldo è la Champions League, che il portoghese spera di riuscire a conquistare già in questa stagione con la maglia della Juventus.

Di recente si è parlato di una possibile offerta del Chelsea di circa 120 milioni di euro per Cristiano Ronaldo, che sarebbe però stata smentita dalla stessa società inglese. Peraltro la strategia di mercato del Chelsea in questi anni è quella di puntare su giovani di qualità.