Il giornalista sportivo Luigi Guelpa si è voluto soffermare sulla disfatta in Coppa Italia della Juventus riaprendo un dibattito di mercato molto interessante sul suo profilo Twitter. Il giornalista ha scritto: "La delusione di Sarri, del popolo juventino e di Agnelli. In attesa della sentenza del Tas di Losanna, Pochettino accetterebbe la panchina di un City fuori dall'Europa. Pep no".

La sconfitta contro il Napoli ha evidentemente scatenato diverse indiscrezioni di mercato in merito al futuro professionale di Maurizio Sarri. Il tecnico della Juventus è finito sulla graticola a causa di un gioco non efficace ma soprattutto per la poca incisività del settore offensivo.

Juve-Milan e Napoli-Juventus sono terminate entrambe con uno 0 a 0 che la dice lunga sulla sterilità attuale dei vari Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa.

Il futuro professionale di Guardiola potrebbe dipendere dalla sentenza del Tas

La Uefa qualche mese fa ha ufficializzato la squalifica per due anni dalle competizioni europee per il Manchester City infliggendo alla società inglese anche una multa da 30 milioni di euro. Secondo l'organo amministrativo delle società europee, il City avrebbe gonfiato le entrate da sponsorizzazioni fra gli anni 2012 e 2016 a fini di bilancio. La società inglese ha presentato il ricorso ed entro luglio il Tas si pronuncerà al riguardo. Come scrive il giornalista Luigi Guelpa su Twitter, difficilmente il tecnico catalano accetterà la panchina di un City senza coppe.

Uno dei principali candidati a sostituire Guardiola in caso di addio alla Premier League è Maurizio Pochettino, attualmente senza panchina.

La delusione di Sarri, ma soprattutto la delusione del popolo juventino e di Agnelli. In attesa della sentenza del Tas di Losanna, Pochettino accetterebbe la panchina di un City fuori dall'Europa. Pep no. — Luigi Guelpa (@LuigiGuelpa) June 18, 2020

Juventus, permanenza Sarri potrebbe dipendere dai risultati in Serie A e Champions

La situazione ambientale alla Juventus non è semplice, i tonfi di Maurizio Sarri in Supercoppa italiana contro la Lazio e in Coppa Italia contro il Napoli hanno acuito il malumore della tifoseria.

Tutto dipenderà da questo finale di stagione e dai risultati che la Juventus otterrà in Serie A e in Champions League. In caso di addio del tecnico toscano, i tifosi bianconeri sembrano avere le idee chiare su chi potrebbe essere il suo sostituto ideale. I nomi più gettonati sembrerebbero proprio Pep Guardiola e Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese è ancora molto amato dai sostenitori bianconeri, che rimpiangono i suoi successi a livello nazionale. Sui social tanti tifosi hanno sottolineato come con Allegri questa Juventus avrebbe trionfato sia in Supercoppa italiana contro la Lazio che in Coppa Italia contro il Napoli. Difficilmente però potremmo rivedere Allegri sulla panchina bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni il tecnico livornese potrebbe diventare il prossimo allenatore del Paris Saint-Germain.