In questi giorni uno degli argomenti più dibattuti sul tema Calciomercato è il presunto asse di mercato fra Barcellona e Juventus. Si è parlato molto del possibile scambio Pjanic-Arthur. Il brasiliano si sarebbe opposto al trasferimento a Torino bloccando inevitabilmente anche il passaggio del regista bosniaco al Barcellona. Sulla volontà dell'ex Roma di trasferirsi in Catalogna si è espresso un amico e membro del suo entourage Adis Junuzovic. Quest'ultimo, in un'intervista al giornale sportivo spagnolo Sport, ha dichiarato: "Giocare nel Barcellona è sempre stato un sogno per Pjanic".

Ennesima conferma quindi che il regista bosniaco abbia una preferenza marcata nei confronti della società catalana.

In questi giorni, infatti, alcuni media sportivi hanno avanzato l'ipotesi per la quale la Juventus potrebbe considerare una cessione al Paris Saint-Germain di Pjanic. Il motivo sarebbe la difficoltà del Barcellona di convincere il centrocampista brasiliano Arthur ad accettare l'offerta dei bianconeri in modo da ufficializzare lo scambio.

Juventus, Junuzovic: 'Pjanic sogna di giocare nel Barcellona'

Lo stesso Junuzovic, proseguendo la sua intervista a Sport, ha dichiarato: "Pjanic è consapevole adesso che può giocare in qualsiasi grande società a livello europeo', confermando che il giocatore della Juventus sia innamorato dello stile di gioco dei catalani. Junuzovic ha poi escluso il fatto che il regista bosniaco sia stato da sempre affascinato dal Real Madrid, dichiarando: "Non è così, l’unica verità è che a Pjanic piaceva Zinedine Zidane come calciatore".

Adis Junuzovic ha poi elogiato Pjanic anche dal punto di vista dell'impegno, sottolineando come è pronto ad dare tutto per la Juventus finché rimarrà a Torino. L'agente si è poi espresso anche sul possibile approdo al Barcellona del regista bosniaco già dalla prossima estate aggiungendo: "Oggi non so se deciderà di cambiare squadra questa estate".

Le dichiarazioni di Junuzovic da molti sono state interpretate come parole d'addio.

Juventus, possibile l'acquisto di una mezzala in estate

Gran parte dei media sportivi inoltre sostengono che il tecnico della Juventus Maurizio Sarri stia pensando ad un nuovo regista per la Juventus. Piace, e molto, il mediano del Chelsea Jorginho, già allenato dal toscano nella sua precedente esperienza al Napoli e nella società londinese.

Non è escluso però che possa essere promosso Bentancur in quel ruolo, con l'acquisto di una mezzala d'inserimento. Il sogno rimane Paul Pogba, più fattibile l'arrivo di Houssem Aouar dal Lione. Quest'ultimo potrebbe lasciare la società francese per circa 50 milioni di euro.