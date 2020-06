La Serie A tornerà in campo tra lunedì 22 e mercoledì 24 giugno con la 27ª giornata. I quattro recuperi del prossimo fine settimana con otto squadre impegnate serviranno a scaldare i motori, poi si tornerà a pieno regime con il primo turno completo dopo lo stop dovuto all’emergenza coronavirus. Dieci le gare in calendario che si giocheranno nei nuovi orari decisi dalla Lega, quelli delle 19:30 e delle 21:45.

Serie A: date, orari e canali tv della 27ª giornata

A dare il via alla 27ª giornata di Serie A lunedì 22 giugno alle 19:30 saranno Fiorentina-Brescia e Lecce-Milan, entrambe le gare verranno trasmesse in diretta tv da Sky.

Al Franchi i viola di Iachini hanno l’occasione di avvicinarsi sempre di più alla quota salvezza di 40 punti, ad oggi ne mancano dieci, per vivere un finale di campionato tranquillo. Per le rondinelle è quasi un ultima spiaggia, il quartultimo posto è distante nove punti e se non ci sarà un’inversione di tendenza immediata l’incubo della Serie B potrebbe diventare presto realtà. Al Via del Mare anche il Lecce va a caccia di punti per non retrocedere, ma per la permanenza in Serie A bisognerà lottare gara dopo gara e i giallorossi sembrano pronti a farlo. Il Milan tornerà in campo dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia con l’obiettivo di vincere per continuare al propria rincorsa all’Europa.

Alle 21:45 al Dall’Ara Bologna-Juventus (diretta su Sky) sarà già crocevia fondamentale per i campioni d’Italia che hanno bisogno dei tre punti per allontanare le feroci critiche del post Coppa Italia. I padroni di casa sono a meno cinque dal sesto posto e sognano di restare in corsa per l’Europa stoppando proprio la corazzata bianconera.

Il calendario della Serie A per il 23 e il 24 giugno

Martedì 23 giugno, con diretta streaming su DAZN, alle 19:30 al Bentegodi è tempo spareggio europeo tra Hellas Verona e Napoli. Gli scaligeri giocheranno il recupero con il Cagliari e poi affronteranno gli azzurri, nel giro di tre giorni Juric si gioca una bella fetta di speranze europee.

Gli uomini di Gattuso, galvanizzati dal successo in Coppa Italia e già sicuri della partecipazione alla prossima Europa League potrebbero con un successo mettere nel mirino il quinto posto della Roma. Sempre alle 19:30 Spal-Cagliari (diretta su Sky) con la squadra di casa alle prese con una missione salvezza sempre più difficile; per Zenga sarà, invece, il secondo test della nuova avventura in Sardegna dopo il recupero di sabato contro l’Hellas. Due le gare delle 21:45, al Ferraris e su DAZN va in scena Genoa-Parma con Nicola a caccia dei tre punti per cercare di allontanare la zona retrocessione e gli emiliani alla seconda gara nel giro di pochi giorni dopo il match con il Torino. Granata che alle 21:45 sfidano l’Udinese, ancora in casa, in una partita delicatissima viste le posizioni in classifica delle due squadre, invischiate nella lotta per non retrocedere.

La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky.

Mercoledì da leoni in Serie A quello del 24 giugno con tre match ad alta quota. Si parte alle 19:30 con Inter-Sassuolo (DAZN) con i nerazzurri sempre impegnati a rincorrere lo Scudetto e i neroverdi avviati verso un finale di campionato molto tranquillo. Alle 21:45 al Gewiss Stadium vero e proprio match clou di giornata tra Atalanta e Lazio, la seconda e la quarta del torneo si sfidano per continuare a rincorrere i rispettivi obiettivi. La diretta tv della partita è stata affidata a Sky e si prevede grande spettacolo: le squadre di Gasperini e Inzaghi sono forse quelle che giocano il miglior calcio in Italia. Per chiudere il quadro di date, orari e canali tv della ventisettesima giornata di Serie A manca solo Roma-Sampdoria (Sky), in programma all’Olimpico alle 21:45 con i giallorossi che sperano di riuscire a rimanere agganciati alla corsa al quarto posto e i blucerchiati alla ricerca di punti salvezza.